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    Alessandri, presidente de la ACHM, por quiebre en el municipalismo: “Si nos vamos a quedar en la ideología, vamos a perder todos”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el líder de la Asociación Chilena de Municipalidades defendió la fórmula a que se llegó para compensar los dineros que los municipios dejarán de percibir por la exención de contribuciones a los adultos mayores. Además, sobre la posible salida de los alcaldes de oposición de la orgabnización dijo: "No me pongo en ese lugar porque todo se puede conversar”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El quiebre en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) es evidente. Alcaldes progresista acusan al líder del colectivo, el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri (IND. RN), por una serie de hechos, entre ellos, apoyar la fórmula propuesta por el gobierno, en la megarreforma, para compensar lo que dejarán de recibir los municipios por la exención de contribuciones a los adultos mayores.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, Alessandri salió al paso de las críticas a su gestión y defendió la decisión de respaldar la propuesta de compensación para los minicipios.

    Según explicó el alcalde, en el debate sobre la megarreforma: “Fuimos peldaño a peldaño, ganando espacio. Recuperamos el Fondo Común Municipal. Y hoy día tenemos una compensación del cien por ciento” de lo que se deja de percibir por el no pago de contribuciones.

    En esa línea, puntualizó que “ha sido un trabajo largo. Siempre pensando en que el municipalismo no pague la cuenta de esta megarreforma”.

    Sin embargo, los alcaldes del mundo progresista reclaman que la fórmula propuesta por el gobierno no toma en cuenta un acuerdo de la ACHM que, entre otros elementos, planteaba una focalización, es decir, que los más ricos siguieran pagando estos impuestos a la vivienda.

    Al respecto Alessandri sostuvo que: “¿Por qué se nos cae la focalización Porque nos dicen en el gobierno, y siempre nos han dicho, que es parte del proyecto del presidente (José Antonio) Kast, que no se paguen contribuciones y nos dijeron siempre eso. Entonces que vayamos avanzando con la compensación, es una tremenda gracia a la propuesta nuestra", recalcó.

    Consultado sobre las críticas de los alcaldes de oposición, quienes acusan al propio Alessandri de no haber estado a la altura para defender las propuestas de la ACHM ante el gobierno y permitir que el Ejecutivo quebrara a esta asociación, el jefe comunal de Zapallar acusó que en esa postura había ideologismo.

    “Totalmente un tema ideológico que yo no voy a hacer referencia a eso, porque todos tenemos una ideología, pero el municipalismo está sobre la ideología y hemos trabajado en eso. Teníamos una propuesta. Se cumplió que mantuviésemos la autonomía de las municipalidades. Se mantuvo también los fondos de las municipalidades. Se logró convencer al gobierno de que no pasáramos por la Ley de Presupuestos, votándose todos los años en el Congreso, sino que pasáramos por una glosa que no se vote. Y además, que es lo más importante, si baja un peso, te devuelven un peso. Si baja 10, te dejan 10. Y esa compensación del 100% esperamos que se apruebe en el Senado la próxima semana, porque este municipalismo no va a pagar la cuenta de la compensación”, aclaró a Alessandri.

    En esa misma línea, recalcó que: “Si nos vamos a quedar en la ideología, vamos a perder todos. Si nos vamos a quedar en la práctica, vamos a ganar todos. Y en eso el municipalismo se cuida. Yo entiendo perfecto que hay que hacer el punto político, que hay que trabajar en conjunto, que hay que buscar distintas maneras para presionar, pero hoy día quien está ganando es la municipalidad, cualquiera que ella sea, porque no se le están bajando los recursos”.

    Sobre la reflexión que están realizando una grupo de alcaldes progresistas para dejar la ACHM, Alessandri expresó que: “No me pongo en ese lugar porque todo se puede conversar”.

    Añadió que “Nosotros estamos jugando un rol como Asociación Chilena de Municipalidades en donde la compensación queda al 100 por ciento. Ahora, si no les acomoda a algunos alcaldes por una cosa ideológica, yo jamás me he referido a algo ideológico porque soy presidente de todos los alcaldes de Chile”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónGustavo AlessandriAsociación Chilena de MunicipalidadesZapallarMegarreformaACHM

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