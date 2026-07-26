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    Política

    Polémico video le cuesta dos cargos a Ítalo Omegna: Instituto Mises lo desvincula y renuncia como asesor parlamentario

    El registro, difundido en redes sociales, muestra comentarios sobre menores de edad y niños con trastorno del espectro autista (TEA), lo que generó una ola de críticas y una serie de reacciones de organizaciones e integrantes del Partido Nacional Libertario.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Instituto Mises inicia desvinculación de Ítalo Omegna tras polémico video

    El Instituto Mises Cono Sur anunció este sábado el inicio del proceso de desvinculación de Ítalo Omegna, hasta ahora jefe o director de Vinculación de la entidad, luego de la difusión de un video en el que realiza comentarios sobre menores de edad y niños con trastorno del espectro autista (TEA), registro que provocó un amplio rechazo público.

    A través de un comunicado, la institución señaló que la decisión fue adoptada por su Dirección Ejecutiva debido a que el contenido del registro es “incompatible con los valores, estándares de conducta y representación” que exige a quienes integran su equipo. Asimismo, sostuvo que, pese a valorar el trabajo desarrollado por Omegna, decidió priorizar sus principios institucionales y reafirmó su compromiso con la protección de la infancia y el rechazo a cualquier forma de abuso infantil.

    La controversia se originó tras la circulación de un video grabado durante una celebración privada vinculada al programa de streaming La Cofradía, donde Omegna y otros participantes realizan bromas sobre menores de edad y personas con TEA. El contenido generó críticas de organizaciones sociales, parlamentarios y usuarios de redes sociales.

    Instituto Mises inicia desvinculación de Ítalo Omegna tras polémico video

    Renuncia como asesor parlamentario

    Horas más tarde, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski, informó que Ítalo Omegna presentó su renuncia como asesor legislativo, la que fue aceptada por el parlamentario.

    En un comunicado difundido en sus redes sociales, Marowski explicó que Omegna le informó el sábado sobre la existencia del video, precisando que correspondía a una actividad privada “completamente ajena a su labor parlamentaria”.

    “Las actuaciones y expresiones de cualquier persona son siempre de su exclusiva responsabilidad y deben ser juzgadas en su propio mérito. Nadie habla por mí ni por el Partido Nacional Libertario, sino quienes hemos sido llamados a hacerlo”, señaló el diputado.

    Instituto Mises inicia desvinculación de Ítalo Omegna tras polémico video. En la imagen, Hans Marowski.

    El parlamentario agregó que Omegna “asumió la responsabilidad por las consecuencias que esta situación podía generar para el trabajo de nuestro equipo presentando su renuncia, y yo he aceptado esa decisión”, dando por cerrado el asunto en lo que respecta a su responsabilidad institucional.

    Más reacciones

    La difusión del registro también motivó un pronunciamiento de la Federación Nacional de Autismo de Chile, que rechazó las expresiones contenidas en el video y solicitó la salida de Omegna de sus funciones políticas, argumentando que banalizan el abuso sexual infantil y utilizan a personas con TEA como objeto de burla.

    Hasta el momento, Fundación NOVUM, Desarrollemos Chile y el programa La Cofradía, organizaciones en las que Omegna también participa o ha participado, no han emitido comunicados oficiales informando medidas respecto de su situación.

    Más sobre:Instituto MisesÍtalo OmegnaPartido Nacional LibertarioPolíticaHans MarowskiDiputadoCongresoCámara

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