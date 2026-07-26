Decretan prisión preventiva para imputado de 18 años por homicidio en Iquique

El Juzgado de Garantía de Iquique decretó este domingo la medida cautelar de prisión preventiva a un imputado por los delitos de homicidio y homicidio frustrado por apuñalar a dos sujetos en la ciudad de la Región de Tarapacá el pasado 29 de junio.

Según detalló el fiscal Juan Zepeda, la detención del sujeto de 18 años se llevó a cabo el pasado 23 de julio en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Local y Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad norteña.

La agresión con arma cortopunzante ocurrió el pasado 29 de junio en la población Jorge Inostroza de la comuna, donde el imputado, junto a otros dos sujetos, atacó con armas cortopunzantes a dos hermanos, lo que provocó la muerte de uno de ellos por una hipovolemia aguda traumática, mientras que el otro resultó con lesiones graves.

Tras la denuncia realizada el mismo día de los hechos, la Fiscalía instruyó las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, quienes levantaron evidencia criminalística -una de las armas cortopunzantes utilizadas en el ataque-, declaraciones a testigos y el análisis de cámaras de seguridad.

Con los antecedentes recopilados, la investigación permitió identificar a uno de los presuntos autores del delito, quien pasó a control de detención el viernes.