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    Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 54% y aprobación se ubica en un 36%

    La medición también muestra que un 43% evalúa como incorrecto el camino seguido por el Gobierno para enfrentar la situación de emergencia. Además, un 54% rechaza el proyecto “Escucha su corazón” y un 84% apoya el aborto bajo cualquier o algunas circunstancias.

    Por 
    Felipe Rivera
    Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 54% y aprobación baja al 36% MANUEL LEMA/ATON CHILE

    La desaprobación del Presidente José Antonio Kast aumentó dos puntos durante la última semana y alcanzó un 54%, según la nueva edición de la encuesta Agenda Criteria, correspondiente al 26 de julio.

    La aprobación del mandatario, en tanto, retrocedió un punto y se ubicó en 36%, mientras que un 10% de los consultados declaró no saber si aprueba o desaprueba la forma en que Kast conduce su gobierno.

    El resultado revierte parcialmente la variación registrada en la medición anterior, cuando la evaluación positiva había subido cinco puntos, hasta un 37%, y la desaprobación había descendido a 52%.

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 54% y aprobación baja al 36%

    Evaluación del manejo de la emergencia

    La percepción sobre el camino adoptado por el Gobierno para enfrentar la situación de emergencia en distintas áreas del país también mostró un deterioro.

    Un 43% de los encuestados considera que la respuesta seguida por la administración de Kast es incorrecta, cifra que aumentó cinco puntos respecto de la semana pasada. Por el contrario, quienes califican como correcto el manejo gubernamental bajaron tres puntos y llegaron a un 36%.

    Otro 21% manifestó no tener claridad sobre la forma en que el Ejecutivo está abordando la situación.

    En la medición del 19 de julio, la evaluación positiva había superado por un punto a la negativa, con un 39% frente a un 38%. La encuesta actual vuelve a situar la percepción incorrecta siete puntos sobre la correcta.

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 54% y aprobación baja al 36%

    Percepción negativa de la reconstrucción supera a la positiva

    Respecto del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 37% cree que su impacto será más bien negativo para el país, mientras que un 36% considera que será positivo.

    Ambas posturas aumentaron un punto respecto de la semana anterior. Quienes no tienen una opinión definida bajaron dos puntos y se situaron en un 27%.

    Con estos resultados, la percepción negativa supera por segunda semana consecutiva a la positiva, aunque la diferencia se mantiene dentro de un punto porcentual.

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 54% y aprobación baja al 36%

    Un 84% respalda el aborto bajo alguna circunstancia

    La encuesta también consultó sobre las opiniones de la ciudadanía respecto del aborto. Un 53% afirmó que las mujeres deberían tener derecho a interrumpir un embarazo solo bajo algunas circunstancias, mientras que un 31% se mostró a favor de permitirlo bajo cualquier circunstancia.

    En contraste, un 9% considera que el aborto no debería permitirse bajo ninguna circunstancia y un 7% prefirió no responder.

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 54% y aprobación baja al 36%

    Mayoría rechaza proyecto “Escucha su corazón”

    Un 54% de los encuestados se declaró en desacuerdo o muy en desacuerdo con el proyecto de ley denominado “Escucha su corazón”, que busca hacer obligatoria la escucha del latido fetal antes de acceder a una interrupción del embarazo bajo alguna de las tres causales legales.

    La iniciativa obtiene un 21% de respaldo, mientras que un 25% se manifiesta neutral.

    Las diferencias aumentan según la identificación política. Entre quienes se declaran de izquierda, el rechazo llega al 88% y el apoyo al 6%. En el centro, un 60% se opone y un 21% está de acuerdo.

    En la derecha, las posturas aparecen más estrechas: un 40% rechaza la propuesta y un 35% la respalda. Entre quienes no se identifican políticamente, un 42% se muestra en contra, un 18% a favor y un 40% no toma posición.

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 54% y aprobación baja al 36%

    Kaiser lidera evaluación de atributos políticos

    En la evaluación de atributos de figuras políticas, el diputado Johannes Kaiser obtiene el promedio más alto, con un 27%, seguido por Franco Parisi, con 25%, y Evelyn Matthei, con 24%.

    Más atrás aparecen Gabriel Boric, con un promedio de 21%; Tomás Vodanovic, con 19%; y Jeannette Jara, con 18%.

    Kaiser encabeza las menciones como la figura más capaz de brindar seguridad al país, con un 30%; dar estabilidad, con un 27%; y ser “el líder que Chile necesita”, también con un 27%. En competencia y capacidades para ejercer la Presidencia empata con Matthei, ambos con un 26%.

    Parisi, en tanto, alcanza su mayor resultado en la capacidad para hacer crecer la economía, categoría que lidera con un 30%.

    La selección considera a las diez figuras políticas más mencionadas durante un mes ante la pregunta abierta sobre quién debería asumir la Presidencia después de José Antonio Kast.

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast sube al 54% y aprobación baja al 36%

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