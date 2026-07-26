Aguas Andinas suspendió temporalmente su servicio en sectores de Talagante por vandalización a sistema
La sanitaria dispuso 10 puntos de abastecimiento alternativo para enfrentar la afectación.
Aguas Andinas suspendió temporalmente su servicio en sectores de la comuna Talagante, frente a una vandalización a su sistema de producción de agua potable.
Este deterioro ocurrió durante esta madrugada. Desde la compañía dispusieron 10 puntos de abastecimiento alternativo para enfrentar la afectación.
La página web de la sanitaria indica un término estimado para la emergencia a las 20:00 horas de este domingo 26 de julio.
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