Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido

Joaquín Niemann finalizó un opaco paso por el LIV Golf de Reino Unido. El chileno cerró su participación muy lejos de disputa por los primeros puestos. Completó la última jornada tras realizar 72 golpes y sellar una papeleta bajo par. Así, finalizó la competencia con una tarjeta acumulada de -3 y se ubicó como T28. El talagantino no pudo revalidar su título en tierras británicas.

El golfista nacional llegó al JCB Golf and Country Club como campeón vigente del certamen británico y con el objetivo de ratificar su coronación en medio de una temporada irregular. Sin embargo, esa realidad fue más bien remota.

Dos días deslucidos fueron suficientes para sacarlo de cualquier pelea por el título. El sábado tuvo su mejor presentación, pero ya era imposible acercarse ante los líderes, que tuvieron un rendimiento sublime durante todo el fin de semana.

Finalmente, cerró el domingo con un birdie, un bogey y una participación bajo par, para cerrar una tarjeta acumulada de -3. En contraste, el campeón fue el australiano Lucas Herbert, con un total de -30. El chileno se quedó a unos amplios 27 golpes, una diferencia realmente importante.

Lejos de las expectativas

Niemann saltó a la césped británico del JCB Golf and Country Club en el hoy 16, sin opciones de pelear por la corona. Ahí mantuvo una tónica similar a lo realizado durante todo el fin de semana en la competencia: le costó conseguir algún birdie.

Su primer y único descuento llegó en la primera bandera. A esa altura, su intención era meterse dentro de los diez primeros de la clasificación para sumar puntos para el ranking mundial. Esto tampoco fue posible ni estuvo cerca de serlo.

Los birdies no llegaron nunca. Y, sobre el cierre, de su jornada, el talagantino sufrió un bogey en el hoyo 13 que le volvió hacer retroceder.

Al mismo tiempo, los líderes no dejaban de encumbrarse. Herbert cerró con un impresionante -30 en su papeleta, mientras que los escoltas fueron el inglés Tyrrell Hatton (-24) y Bryson DeChambeau (-21).

En tanto, Torque GC finalizó en el cuarto puesto de la competencia por equipos. El elenco capitaneado por Niemann, que también componen los mexicanos Abraham Ancer (-14) y Carlos Ortiz (-12) y el colombiano Sebastián Muñoz (-1), selló un acumulado de -30.

Ripper GC se coronó, con -51, mientras que Legion XII (-48) y Crushers GC (-42) cerraron el podio.

Concluida la fecha en el Reino Unido, Niemann continuará su camino dentro del LIV Golf. El chileno buscará recuperar terreno en las próximas competencias de la temporada. Ahora viene la edición de Nueva York, certamen que retornó al circuito tras dos años de ausencia. Después aparecen Indianápolis y Michigan, para cerrar el curso actual. Vale recordar que esta temporada ha sido especialmente compleja para Joaco, que ha sumado solo un título.

Más allá de la complicación para sumar títulos, Niemann se mantiene tercero en la clasificación anual del LIV Golf, detrás de Jon Rahm, que ganó las últimas dos temporadas precisamente en disputas con el chileno, y Bryson DeChambeau. Claro que debido al formato de este año, la distancia que ha sacado el español es amplia.