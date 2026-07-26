SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido

    El talagantino completó la jornada de este domingo con una tarjeta bajo y selló un acumulado de -3, ubicándose muy distante de los primeros lugares de la competencia. Cerró como T28.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Joaquín Niemann terminó como T28 el LIV Golf de Reino Unido. Foto: Mateo Villalba/LIV Golf. AP

    Joaquín Niemann finalizó un opaco paso por el LIV Golf de Reino Unido. El chileno cerró su participación muy lejos de disputa por los primeros puestos. Completó la última jornada tras realizar 72 golpes y sellar una papeleta bajo par. Así, finalizó la competencia con una tarjeta acumulada de -3 y se ubicó como T28. El talagantino no pudo revalidar su título en tierras británicas.

    El golfista nacional llegó al JCB Golf and Country Club como campeón vigente del certamen británico y con el objetivo de ratificar su coronación en medio de una temporada irregular. Sin embargo, esa realidad fue más bien remota.

    Dos días deslucidos fueron suficientes para sacarlo de cualquier pelea por el título. El sábado tuvo su mejor presentación, pero ya era imposible acercarse ante los líderes, que tuvieron un rendimiento sublime durante todo el fin de semana.

    Finalmente, cerró el domingo con un birdie, un bogey y una participación bajo par, para cerrar una tarjeta acumulada de -3. En contraste, el campeón fue el australiano Lucas Herbert, con un total de -30. El chileno se quedó a unos amplios 27 golpes, una diferencia realmente importante.

    Lejos de las expectativas

    Niemann saltó a la césped británico del JCB Golf and Country Club en el hoy 16, sin opciones de pelear por la corona. Ahí mantuvo una tónica similar a lo realizado durante todo el fin de semana en la competencia: le costó conseguir algún birdie.

    Su primer y único descuento llegó en la primera bandera. A esa altura, su intención era meterse dentro de los diez primeros de la clasificación para sumar puntos para el ranking mundial. Esto tampoco fue posible ni estuvo cerca de serlo.

    Los birdies no llegaron nunca. Y, sobre el cierre, de su jornada, el talagantino sufrió un bogey en el hoyo 13 que le volvió hacer retroceder.

    Al mismo tiempo, los líderes no dejaban de encumbrarse. Herbert cerró con un impresionante -30 en su papeleta, mientras que los escoltas fueron el inglés Tyrrell Hatton (-24) y Bryson DeChambeau (-21).

    En tanto, Torque GC finalizó en el cuarto puesto de la competencia por equipos. El elenco capitaneado por Niemann, que también componen los mexicanos Abraham Ancer (-14) y Carlos Ortiz (-12) y el colombiano Sebastián Muñoz (-1), selló un acumulado de -30.

    Ripper GC se coronó, con -51, mientras que Legion XII (-48) y Crushers GC (-42) cerraron el podio.

    Concluida la fecha en el Reino Unido, Niemann continuará su camino dentro del LIV Golf. El chileno buscará recuperar terreno en las próximas competencias de la temporada. Ahora viene la edición de Nueva York, certamen que retornó al circuito tras dos años de ausencia. Después aparecen Indianápolis y Michigan, para cerrar el curso actual. Vale recordar que esta temporada ha sido especialmente compleja para Joaco, que ha sumado solo un título.

    Más allá de la complicación para sumar títulos, Niemann se mantiene tercero en la clasificación anual del LIV Golf, detrás de Jon Rahm, que ganó las últimas dos temporadas precisamente en disputas con el chileno, y Bryson DeChambeau. Claro que debido al formato de este año, la distancia que ha sacado el español es amplia.

    Más sobre:GolfLIV GolfPolideportivoJoaquín NiemannLIV Golf de Reino UnidoTorque GC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    Gobierno se abre a dialogar por proyecto “Escucha su corazón” y plantea revisar denuncia obligatoria en casos de violación

    “También está poniendo la música”: Zandra Parisi reconoce protagonismo de Quiroz tras revés del PDG en la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    2.
    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    3.
    Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

    Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

    4.
    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    5.
    La contradicción de Colo Colo que advierte Claudio Bravo y que cobra más fuerza con la llegada de Vozinha

    La contradicción de Colo Colo que advierte Claudio Bravo y que cobra más fuerza con la llegada de Vozinha

    6.
    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo
    Chile

    García Ruminot afirma que ex subsecretario Rodríguez podría reincorporarse si se comprueba un falso positivo

    Gobierno asegura que proyecto de megarreforma seguirá adelante aunque se rechace compensación a municipios

    Decretan prisión preventiva para presunto autor de amenazas con coronas fúnebres contra gendarmes

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA
    Negocios

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Un ejecutivo histórico deja el family office de los Piñera

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra una deslucida participación y se queda lejos de revalidar su título en el LIV Golf de Reino Unido

    Más problemas en Italia: el vínculo de Andrea Pirlo con una casa de apuestas que complica su arribo al banco de la Azzurra

    Oficialmente albo: Vozinha firma el contrato que lo une a Colo Colo

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad
    Cultura y entretención

    Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula
    Mundo

    Brasil llama a consulta a su embajador en Argentina tras insultos de Milei contra Lula

    EEUU impulsará la “Autopista Donald J. Trump” para Marruecos, que será una de las más largas en África

    Irán afirma que detendrá sus ataques mientras Estados Unidos mantenga la pausa en los bombardeos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
    Paula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?