EEUU impulsará la “Autopista Donald J. Trump” para Marruecos, que será una de las más largas en África

El mandatario estadounidense, Donald Trump, presentó este domingo un proyecto de autopista nombrado en su honor, que conectará Marruecos con la zona ocupada del Sahara Occidental.

La también apodada “ruta de la paz por la prosperidad”, la iniciativa contempla una inversión cercana a 1 billón de dólares para su construcción. Abarcará cerca de 1.055 km, lo que la convertiría en una de las autopistas más largas en África.

El camino ocupará un 36% de la línea costera de Marruecos y estará ubicada entre la ciudad Tiznit y Dajla, en el Sahara Occidental. Este extremo sur de la ruta alcanzará el macroproyecto del Puerto Atlántico, cuya entrada en funcionamiento se prevé para el 2028.

“Bajo el liderazgo visionario de su majestad Mohamed VI, y gracias al histórico coraje del Presidente Donald J. Trump, el Sahara de Marruecos entró en una nueva era en la búsqueda de paz, diálogo y prosperidad ”, afirmó la voz en off del video de presentación de la autopista, difundido por el líder republicano.

En el montaje se recalcó la histórica relación estadounidense y marroquí, debido a que Marruecos fue la primera nación en reconocer la independencia de EE.UU., en 1777. Nueve años más tarde, ambos países firmaron un tratado de paz y amistad, que sentó las bases de la que permanece como “la más larga e inquebrantable relación diplomática en la historia de Estados Unidos”, afirmaron en las imágenes.

“Agradezco al altamente respetado rey de Marruecos, Mohammed VI. ¡Es un gran honor! Espero con ansias viajar por toda la longitud de esta gran autopista algún día, ¡Ojalá pronto!“, publicó Trump en Truth Social.