SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fin al reinado de Mercedes y Ferrari: Lando Norris gana el GP de Hungría y le da a McLaren el primer triunfo del año en la F1

    Por primera vez en la temporada el triunfo fue para un representante de la escudería papaya, poniéndole freno al dominio de Kimi Antonelli y Lewis Hamilton. El británico comandó las 70 vueltas en Hungaroring, coronando un fin de semana soñado.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría.

    Durante las 10 fechas que han transcurrido en la temporada 2026 de la Fórmula 1, no existía un ganador que no fuese representante de Mercedes o Ferrari. Sin embargo, aquel reinado llegó a su fin durante este domingo. En el Gran Premio de Hungría, Lando Norris cortó con la hegemonía de los líderes del “Gran Circo” y consiguió la primera victoria de la campaña bajo el alero de McLaren.

    El británico corona un fin de semana soñado, pues el sábado había festejado por primera vez en el año una pole position.

    Norris conquista el Hungaroring

    Tras las penalizaciones de la FIA a Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en la prueba de clasificación, con el retroceso de tres casilleros para cada uno, los dos máximos favoritos quedaban rezagados y el panorama se abría para el resto de los participantes.

    Esto iba a ser aprovechado por los representantes de la escudería papaya, que batallaron durante toda la carrera para anotarse con el primer triunfo para su equipo. De hecho, la disputa comenzó de entrada en la largada, cuando Oscar Piastri pasó a liderar por encima de Norris, con un agran adelantamiento. Un poco más atrás, Charles Leclerc tuvo un inicio espantoso y cayó del segundo lugar al quinto, mientras que Max Verstappen y Hamilton iban pegados, en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

    Durante gran parte, esta estructura se mantuvo. Solo las entradas a los boxes hacía cambiar transitoriamente el organigrama, con Antonelli (que logró ganar posiciones pese a haber largado desde atrás), Piastri y Norris alternando en el podio.

    Al cabo de la vuelta 46, Norris comenzó a asegurarse en la parte alta y logró sacarle varios segundos de ventaja al italiano, que poco a poco se iba quedando atornillado. Aquello fue crucial, pues era un anticipo de que no iba a ceder ni un solo centímetro para poder asegurar su primera victoria de la campaña.

    Y justamente así ocurrió. Con el segundo ingreso de Antonelli a los pits, durante la 55, y el abandono de Piastri por un desperfecto mecánico, en la 56; Norris quedó con el panorama despejado para dominar con contundencia en Hungaroring. El vigente campeón del certamen se impuso con 14 segundos de diferencia a Verstappen, que arremetió sobre el cierre para rematar como escolta. Kimi, en tanto, finalizó tercero, sumando unidades claves para seguir como puntero absoluto en la tabla general de pilotos.

    De esta manera, Antonelli sigue en lo más alto con 219 puntos, mientras Hamilton y Russell lo miran desde atrás con 169 y 160, de forma respectiva. Gracias a este triunfo, Norris se posicionó quinto, con 128 positivos.

    Con la tabla un poco más estrecha, la máxima categoría del automovilismo se toma una pausa hasta el 23 de agosto, cuando retornará con el Gran Premio de Países Bajos.

    Lee también:

    Más sobre:Fórmula 1F1Fórmula UnoLando NorrisGran Premio de HungríaKimi AntonelliMax VerstappenMercedesFerrariLewis HamiltonOscar PiastriGP de HungríaAutomovilismoPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 54% y aprobación se ubica en un 36%

    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica

    Carabineros indaga hallazgo de persona fallecida en Barrio Franklin

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Decretan prisión preventiva para imputado de 18 años por homicidio en Iquique

    Buque petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    2.
    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    3.
    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    “Permanecerá en la memoria”: la emotiva carta de Infantino a la selección argentina tras derrota en la final del Mundial

    4.
    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    El más millonario de la historia: ganancias récord del Mundial 2026 financian a la FIFA por los próximos cuatro años

    5.
    Un doblete para remontar, lágrimas y una tremenda ovación: la emocionante despedida de Felipe Mora del Portland Timbers

    Un doblete para remontar, lágrimas y una tremenda ovación: la emocionante despedida de Felipe Mora del Portland Timbers

    6.
    Jugando para Colo Colo: la UC encuentra un empate con gusto a derrota con La Serena y queda a 12 puntos del líder

    Jugando para Colo Colo: la UC encuentra un empate con gusto a derrota con La Serena y queda a 12 puntos del líder

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 54% y aprobación se ubica en un 36%
    Chile

    Criteria: desaprobación del Presidente Kast llega al 54% y aprobación se ubica en un 36%

    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica

    Carabineros indaga hallazgo de persona fallecida en Barrio Franklin

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA
    Negocios

    La fintech que quiere reducir a la mitad el costo del factoring usando IA

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    Un ejecutivo histórico deja el family office de los Piñera

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios
    Tendencias

    La creatina podría ayudar con los síntomas de la depresión, según una reciente revisión de estudios

    Cómo evitar la pérdida de masa muscular con la edad, según una nutricionista

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Fin al reinado de Mercedes y Ferrari: Lando Norris gana el GP de Hungría y le da a McLaren el primer triunfo del año en la F1
    El Deportivo

    Fin al reinado de Mercedes y Ferrari: Lando Norris gana el GP de Hungría y le da a McLaren el primer triunfo del año en la F1

    Un doblete para remontar, lágrimas y una tremenda ovación: la emocionante despedida de Felipe Mora del Portland Timbers

    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Rush: “Jamás habríamos regresado si no creyéramos que podíamos tocar mejor que nunca”

    Buque petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Buque petrolero explota tras impactar una mina en el estrecho de Ormuz

    Policía de Berlín difunde imagen de Abdul B., el presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo

    Incendios avanzan en Francia y España: más de 325.000 personas han sido evacuadas

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico
    Paula

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?