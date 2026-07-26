Fin al reinado de Mercedes y Ferrari: Lando Norris gana el GP de Hungría y le da a McLaren el primer triunfo del año en la F1

Durante las 10 fechas que han transcurrido en la temporada 2026 de la Fórmula 1, no existía un ganador que no fuese representante de Mercedes o Ferrari. Sin embargo, aquel reinado llegó a su fin durante este domingo. En el Gran Premio de Hungría, Lando Norris cortó con la hegemonía de los líderes del “Gran Circo” y consiguió la primera victoria de la campaña bajo el alero de McLaren.

El británico corona un fin de semana soñado, pues el sábado había festejado por primera vez en el año una pole position.

Norris conquista el Hungaroring

Tras las penalizaciones de la FIA a Kimi Antonelli y Lewis Hamilton en la prueba de clasificación, con el retroceso de tres casilleros para cada uno, los dos máximos favoritos quedaban rezagados y el panorama se abría para el resto de los participantes.

Esto iba a ser aprovechado por los representantes de la escudería papaya, que batallaron durante toda la carrera para anotarse con el primer triunfo para su equipo. De hecho, la disputa comenzó de entrada en la largada, cuando Oscar Piastri pasó a liderar por encima de Norris, con un agran adelantamiento. Un poco más atrás, Charles Leclerc tuvo un inicio espantoso y cayó del segundo lugar al quinto, mientras que Max Verstappen y Hamilton iban pegados, en el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Durante gran parte, esta estructura se mantuvo. Solo las entradas a los boxes hacía cambiar transitoriamente el organigrama, con Antonelli (que logró ganar posiciones pese a haber largado desde atrás), Piastri y Norris alternando en el podio.

Al cabo de la vuelta 46, Norris comenzó a asegurarse en la parte alta y logró sacarle varios segundos de ventaja al italiano, que poco a poco se iba quedando atornillado. Aquello fue crucial, pues era un anticipo de que no iba a ceder ni un solo centímetro para poder asegurar su primera victoria de la campaña.

Y justamente así ocurrió. Con el segundo ingreso de Antonelli a los pits, durante la 55, y el abandono de Piastri por un desperfecto mecánico, en la 56; Norris quedó con el panorama despejado para dominar con contundencia en Hungaroring. El vigente campeón del certamen se impuso con 14 segundos de diferencia a Verstappen, que arremetió sobre el cierre para rematar como escolta. Kimi, en tanto, finalizó tercero, sumando unidades claves para seguir como puntero absoluto en la tabla general de pilotos.

De esta manera, Antonelli sigue en lo más alto con 219 puntos, mientras Hamilton y Russell lo miran desde atrás con 169 y 160, de forma respectiva. Gracias a este triunfo, Norris se posicionó quinto, con 128 positivos.

Con la tabla un poco más estrecha, la máxima categoría del automovilismo se toma una pausa hasta el 23 de agosto, cuando retornará con el Gran Premio de Países Bajos.