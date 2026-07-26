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    Refuerzos lesionados, el portazo de Alexis y líos judiciales marcan el retorno de la U a la Liga de Primera

    El equipo dirigido por Fernando Gago no podrá contar con Gonzalo Reyna ni con Valentín Gauthier y deberá sobreponerse a una serie de líos extrafutbolísticos para enfrentar a Audax Italiano.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Vargas comandará el ataque de la U. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    No fue una semana tranquila para Universidad de Chile. Tras las revelaciones de que Victoriano Cerda financió “parte de la compra” de Azul Azul en el 2021 y el anuncio de la formalización del dueño de la concesionaria, Michael Clark, por el ‘caso Sartor’, la presidenta de la sociedad anónima -Cecilia Pérez- tuvo que salir a calmar las aguas en el plano directivo.

    “Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta... Ni siquiera llamados telefónicos”, aseguró la otrora ministra del Presidente Piñera en conversación con CNN.

    En paralelo, una fuente directiva le aseguró a El Mercurio que existían contactos con los representantes de Alexis Sánchez para que vistiera la camiseta estudiantil y en la misma nota se afirmaba que si el delantero no conseguía fichar en Europa, se venía sí o sí a la escuadra laica.

    Pero la ilusión duró poco. El tocopillano usó sus redes sociales para desmentir cualquier acercamiento con los representantes de la Casa de Bello y lo hizo con frases lapidarias. “No he tenido ningún contacto con nadie... No estoy en ningún circo, si volviera a Chile no sería ahora… gracias”, posteó el máximo artillero de la Selección Chilena.

    Foto: Diego Martin/Photosport. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Con sus refuerzos lesionados: la U retorna a la Liga de Primera

    Buscando dar una señal de normalidad, la U avanzó en la contratación de sus primeros refuerzos para el segundo semestre. Gonzalo Reyna fue presentado en el Centro Deportivo Azul y Valentín Gauthier llegó al país para realizarse los exámenes médicos correspondientes.

    Sin embargo, para ponerle la guinda a la torta, ninguno de los dos podrá estar a disposición del técnico Fernando Gago pues el primero se lesionó en la práctica del viernes y el segundo presentó un problema en el tobillo.

    Según información entregada por radio ADN, el zaguero no logró sortear la revisión que le hicieron en un centro clínico del sector oriente y su contratación quedó “en veremos”. Eso sí, no está del todo descartado pues durante la semana, se le realizarán nuevos estudios y se tomará una decisión final.

    Mientras tanto, Gago tuvo que armar su oncena para enfrentar a Audax Italiano en La Florida. El cotejo que se disputará desde las 17:30 horas es vital para las pretensiones de los académicos, pues la victoria de Colo Colo ante Deportes Limache los dejó aún más lejos de la cima.

    En este instante, el Cacique lidera la tabla con 39 unidades y los azules suman solo 24 y por ahora su objetivo más cercano es meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 como Chile 2. Por lo mismo, Gago preparó una oncena con dos de los referentes del plantel, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, y hasta el cierre de esta edición Lucas Assadi iba a la banca.

    “Arrancamos la segunda etapa del torneo con mucha ilusión, con muchas ganas de estar peleando hasta último minuto el título. Esa es la idea que vamos a tener”, aseveró el adiestrador nacido al otro lado de la cordillera. Y para ello, eligió a Castellón en el arco, Hormázabal, Ramírez, Tamayo y Morales en la última línea; Barrera, Aránguiz y Arce en la zona de volantes y en la delantera van Guerrero, Vargas y Vásquez.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileFernando GagoGonzalo ReynaLiga de PrimeraAudax ItalianoColo ColoCharles AránguizEduardo VargasGeneración Dorada

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