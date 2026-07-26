Bomberos intentan extinguir el incendio desatado en Gironda, en el sur de Francia. Foto: Europa Press/Servicio de Bomberos y Rescate de Gironda. REMITIDA / HANDOUT por SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/7/2026

Más de 325.000 personas han debido abandonar sus hogares o permanecer confinadas debido a los incendios forestales que avanzan por distintas regiones de Francia y España, en medio de temperaturas extremas, fuertes vientos y vegetación seca.

La principal preocupación se concentra en el suroeste francés, donde las llamas se encuentran a unos 15 kilómetros de Burdeos. Pese a la cercanía del fuego, el alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, afirmó que por ahora no se contempla evacuar a sus 270.000 habitantes.

El balance conjunto considera alrededor de 220.000 evacuados en Francia, más de 75.000 personas desalojadas en España y cerca de 30.000 habitantes españoles bajo órdenes de confinamiento. Una persona murió en un incendio registrado en las cercanías de Valencia.

El incendio de Gironda, originado el miércoles en las cercanías de la bahía de Arcachón, al sureste del territorio francés, se aceleró durante la noche y continúa fuera de control. Hasta este domingo había recorrido alrededor de 42.000 hectáreas, una superficie equivalente a cuatro veces el área de París.

Incendios avanzan en Francia y España: más de 325.000 personas han sido evacuadas. Imagen referencial. LUKAS JARA/ATON CHILE

Las autoridades ordenaron nuevas evacuaciones inmediatas en Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y algunos sectores de Cestas. En esta última localidad, ubicada a menos de 20 kilómetros de Burdeos, el procedimiento fue realizado puerta a puerta por las fuerzas de seguridad.

La prefectura de Gironda atribuyó la rápida expansión del fuego a la combinación del viento, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora, y la sequedad de la vegetación. Durante la noche también se observó un fenómeno de pirocumulonimbo, una nube generada por el propio incendio que puede producir cambios bruscos e impredecibles en su comportamiento.

39 municipios evacuados en España

En España, los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo habían obligado a evacuar 39 municipios: 16 en Ávila, 12 en Madrid y 11 en Toledo. Otras siete localidades permanecían confinadas por el humo y el avance de las llamas.

Las condiciones meteorológicas más favorables permitieron reanudar durante la mañana las operaciones aéreas y consolidar algunos sectores del perímetro. Sin embargo, los equipos de emergencia mantenían su atención sobre distintas zonas activas y la evolución del viento.

A la emergencia del centro del país se sumó un nuevo incendio en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, que obligó a evacuar al menos a 15.000 personas.

El Gobierno español anunció que este martes declarará las zonas afectadas como gravemente dañadas por una emergencia de protección civil, una medida que permitirá activar ayudas y recursos para la recuperación. De acuerdo con el presidente Pedro Sánchez, durante 2026 se han quemado más de 150.000 hectáreas en España y se han registrado 32 grandes incendios.