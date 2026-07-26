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    Policía de Berlín difunde imagen de Abdul B., el presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo

    El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, apuntó a que la ofensiva se trató de un "ataque terrorista islamista".

    Por 
    Sofía Álvarez

    Para dar con el paradero del principal sospechoso tras el atropello masivo registrado en la marcha del Orgullo LGBTQ+ en la capital de Alemania, la Policía y la Fiscalía de Berlín emitieron un aviso público de búsqueda y difundieron abiertamente la fotografía del imputado.

    El atentado ocurrió durante la noche de este pasado 25 de julio, en las inmediaciones del parque Tiergarten y cerca de la Puerta de Brandenburgo. En medio del evento, una camioneta blanca ingresó entre la multitud a una alta velocidad, chocando posteriormente contra un árbol.

    A raíz de las colisiones se registra un fallecimiento y, según el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, 29 personas heridas, con algunas de ellas en estado grave. El secretario de Estado, además, detalló durante una rueda de prensa que esta ofensiva se trata de un “ataque terrorista islamista”.

    Desde la página web de la Policía de Berlín, detallan que el estado actual de la investigación apunta al menos a un sospechoso. “Se alega que Abdul B., de 21 años, hirió a varias personas con un vehículo en movimiento en la zona de Tiergarten alrededor de las 22:00 horas. Se cree que una o más personas huyeron posteriormente del vehículo. Asimismo, se informa que varias personas resultaron heridas con armas blancas”, detallaron.

    El presunto autor del atentado es delgado, mide cerca de 1,90 m, tiene el pelo negro y estaba utilizando un polerón negro con capucha y pantalones blancos.

    “Nuestras fuerzas están conduciendo una intensiva caza del sospechoso y están haciendo todo lo que pueden para investigar este acto horrífico, rápida y minuciosamente”, afirmaron los uniformados en su cuenta de X.

    En esta línea, solicitaron a los testigos enviar cualquier antecedente, fotografía o video relevante con relación al incidente.

    “Si te encuentras con esta persona, bajo ninguna circunstancia te acerques ni tengas contacto directo con ella. ¡Podría estar armada y ser peligrosa! Llama inmediatamente al número de emergencias policiales”, afirmaron.

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