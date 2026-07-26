Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología

02:30 horas

Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 41 km al este de Sierra Gorda y a 110 km de profundidad.

02:13 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 80 km al este de Ollagüe y a 223 km de profundidad.

02:05 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 43 km al oeste de Valparaíso y a 19 km de profundidad.

01:57 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 34 km al suroeste de Valparaíso y a 17 km de profundidad.

01:56 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 55 km al oeste de Valparaíso y a 38 km de profundidad.

01:56 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 110 km al oeste de Quintero y a 48 km de profundidad.

01:55 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 119 km al noreste de Socaire y a 308 km de profundidad.

01:03 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 44 km al noreste de Calama y a 87 km de profundidad.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: