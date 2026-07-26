SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología

    02:30 horas

    Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 41 km al este de Sierra Gorda y a 110 km de profundidad.

    02:13 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 80 km al este de Ollagüe y a 223 km de profundidad.

    02:05 horas

    Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 43 km al oeste de Valparaíso y a 19 km de profundidad.

    01:57 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 34 km al suroeste de Valparaíso y a 17 km de profundidad.

    01:56 horas

    Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 55 km al oeste de Valparaíso y a 38 km de profundidad.

    01:56 horas

    Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 110 km al oeste de Quintero y a 48 km de profundidad.

    01:55 horas

    Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 119 km al noreste de Socaire y a 308 km de profundidad.

    01:03 horas

    Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 44 km al noreste de Calama y a 87 km de profundidad.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Lee también:

    Más sobre:SismoTemblorSismologíaCentro Sismológico NacionalCSNChileSismosTembloresEpicentroMagnitudPlaca de NazcaPlaca SudamericanaPlaca tectónicaTerremotoSudaméricaEpicentro del temblorEpicentro del temblor de hoyTemblor hace unos minutosúltimos sismos ChileLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Un ejecutivo histórico deja el family office de los Piñera

    Cómo funcionarán las 40 horas de Kast

    El desconocido contrato que permite anular la venta de Azul Azul a Michael Clark

    Luces y sombras del agro postemporal: El norte embarrado, el centro inquieto y el sur más favorecido

    María Pía Silva, presidenta del TC: “No me siento presionada por las críticas que puedan venir de un sector político u otro”

    Luis Cordero: “La trayectoria del gremialismo permite entender mejor el gobierno de Kast que la importación de patrones extranjeros”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    La Velada del Año 6: a qué hora comienza, dónde verla en vivo y quiénes se presentarán

    La Velada del Año 6: a qué hora comienza, dónde verla en vivo y quiénes se presentarán

    3.
    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    Senapred declara alerta roja para Molina y Curicó por riesgo de desborde del río Palos

    4.
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    5.
    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    6.
    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Meteorología emite aviso por probable desarrollo de nubes tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Meteorología emite aviso por probable desarrollo de nubes tornádicas en Los Ríos y Los Lagos

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa
    Chile

    Así funciona la red de Metro este domingo 26 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 26 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    María Pía Silva, presidenta del TC: “No me siento presionada por las críticas que puedan venir de un sector político u otro”

    Cómo funcionarán las 40 horas de Kast
    Negocios

    Cómo funcionarán las 40 horas de Kast

    El desconocido contrato que permite anular la venta de Azul Azul a Michael Clark

    Un ejecutivo histórico deja el family office de los Piñera

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Vozinha llega con seguro: seis meses y opción por un año más
    El Deportivo

    Vozinha llega con seguro: seis meses y opción por un año más

    La segunda estrella de España

    El análisis en La Pizarra del Mundial 2026: Fernando Gago, Nicolás Córdova y Daniel Garnero debaten en el Claro Arena

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Me arrepiento profundamente: un relato de Jaime Bayly

    ¿Adiós a la mejor época de las series? El debate que agita el streaming

    Rush: “Jamás habríamos regresado si no creyéramos que podíamos tocar mejor que nunca”

    Paloma Valencia: “La gente en Colombia estaba muy cansada del gobierno de Petro”
    Mundo

    Paloma Valencia: “La gente en Colombia estaba muy cansada del gobierno de Petro”

    Antonio Spadaro: “León XIV se ha convertido en un contrapeso de Trump, pero no por elección política”

    Más de 340.000 personas evacuadas y decenas de vuelos cancelados tras la llegada del tifón Noul a China

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños