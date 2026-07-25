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    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Los Cruzados reciben a su rival en el Claro Arena en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Este fin de semana continúan los compromisos iniciales de la segunda rueda de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Deportes La Serena en el marco de la Fecha 16.

    Los Cruzados se presentan como escoltas de Colo Colo y llegan tras un triunfo por 5-1 ante Universidad de Concepción.

    La Serena, por su parte, se encuentra en una realidad opuesta en las posiciones y llega después de empatar a 1 con Audax Italiano al cerrar la fecha pasada.

    Cuándo juega la UC vs. La Serena

    El partido de la Universidad Católica contra Deportes La Serena es este sábado 25 de julio a las 20:00 horas.

    Los clubes se miden en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.

    Dónde ver a la UC vs. La Serena

    El partido de la Universidad Católica contra Deportes La Serena se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    En tanto, la cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraUniversidad CatólicaUCU CatólicaDeportes La SerenaLa SerenaUniversidad Católica - La SerenaUniversidad Católica vs La SerenaUC - La SerenaUC vs La SerenaUniversidad Católica - Deportes La SerenaUC - Deportes La SerenaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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