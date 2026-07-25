Carabineros registra robo con violencia frustrado a vehículo familiar en Las Condes

Un intento de robo con violencia se registró en la comuna Las Condes de la Región Metropolitana, ejecutado durante la madrugada de este sábado 25 de julio.

Los hechos se desencadenaron en la Avenida Las Condes, cuando un grupo familiar a bordo de un automóvil fue interceptado por otro vehículo, del que descendieron cinco sujetos con vestimentas oscuras. Dos de ellos portaban armamento de fuego.

De acuerdo con el teniente Manuel Ortega, oficial de ronda prefectura Santiago Andes, la familia descendió del auto tras intimidación y violencia por parte de los antisociales, con dos disparos percutados por uno de ellos.

La sustracción del vehículo no fue posible por las medidas de seguridad del mismo, y el hecho de que la llave se encontraba en poder de su propietario.

El uniformado detalló que “ las víctimas se encuentran en óptimas condiciones ” y que “solamente el conductor del vehículo y padre de este grupo familiar resulta con un golpe en la cabeza”.

La patente del auto en el que llegaron los cinco individuos no mantiene algún encargo por robo, según Ortega.