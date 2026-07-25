Al menos 14 civiles murieron en nuevos ataques registrados entre Rusia y Ucrania, en medio de una intensificación de las operaciones con drones y misiles durante los últimos días.

Autoridades instaladas por Rusia en la región ucraniana ocupada de Zaporiyia informaron que un ataque contra un campamento vacacional ubicado en la localidad costera de Kyrylivka dejó 11 fallecidos, entre ellos cuatro niños, y otras 16 personas heridas.

El gobernador designado por Moscú, Yevgeny Balitsky, acusó a las fuerzas ucranianas de atacar deliberadamente a civiles. El gobierno de Kiev no respondió de manera inmediata a las denuncias, mientras el Comité de Investigación de Rusia anunció la apertura de una causa por terrorismo.

Por otro lado, autoridades ucranianas reportaron que un dron ruso alcanzó una instalación civil en la región nororiental de Sumy, provocando un incendio y la muerte de tres conductores de la empresa de correos y mensajería Nova Poshta. Rusia afirmó que el objetivo correspondía a un sitio utilizado para almacenar y lanzar drones ucranianos.

Nueva escalada entre Rusia y Ucrania deja al menos 14 civiles fallecidos

Los ataques ocurrieron después de un bombardeo ruso registrado el viernes en las cercanías de Kiev, que dejó al menos 10 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió además que Rusia podría estar preparando una ofensiva de gran escala con misiles.

En paralelo, Rumania informó que uno de sus aviones F-16 derribó un dron que ingresó a su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania. Se trató del segundo aparato interceptado en territorio rumano en dos días, en un contexto de reiteradas incursiones que han aumentado la preocupación entre los países miembros de la OTAN.

De acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el primer semestre de 2026 se documentaron 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos en Ucrania, lo que representa un aumento del 37% respecto del mismo periodo del año anterior. El organismo atribuyó el incremento principalmente al mayor uso de drones, misiles balísticos y bombas planeadoras.