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    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades

    En ese sentido, el partido creado por los estudiantes anunció el fin a las protestas juveniles en Nueva Delhi después de que el gobierno indio cediera a sus exigencias.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Renuncia ministro de Educación de la India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades en el sistema educativo

    El ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, anunció su renuncia este sábado para cumplir la principal demanda de las protestas estudiantiles en Nueva Delhi por presuntas irregularidades.

    En concreto, el partido popular de “Las Cucarachas” (CJP), creado en internet para exigir cambios en el sistema educativo de la India, responsabilizaba políticamente a Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina y una de las más competitivas del país.

    “Para garantizar que elementos antinacionales no se beneficien de la situación en Jantar Mantar y en todo el país, que la nación permanezca unida y que los estudiantes de la India no se vean envueltos en complicaciones legales y se centren en sus estudios y su carrera, he presentado mi dimisión al primer ministro”, afirmó Pradhan en una carta de renuncia.

    En ese sentido, el partido creado por los estudiantes anunció el fin a las protestas juveniles en Nueva Delhi después de que el gobierno indio cediera a sus exigencias.

    “Todas nuestras demandas han sido aceptadas, por lo que pedimos a los manifestantes que se retiren de inmediato y regresen a casa pacíficamente”, dijo Ashutosh Ranka, portavoz del partido CJP.

    El movimiento de “Las Cucarachas”

    El movimiento inicio en mayo después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, se refiriera públicamente a los jóvenes desempleados como “cucarachas” en un comentario espontáneo durante una vista judicial.

    De esta forma, los jóvenes adoptaron el apodo, que se convirtió rápidamente en un símbolo de indignación ante lo que consideran fallos del sistema educativo del país y un grave problema de desempleo juvenil.

    Las protestas, iniciadas hace poco menos de una semana, ejercieron presión pública sobre el Partido Bharatiya Janata (BJP), de carácter nacionalista hindú, del primer ministro Narendra Modi.

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    Más sobre:IndiaNueva DelhiProtestasLas CucarachasCJP

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