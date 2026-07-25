Cámara de Comercio de Santiago lanza “Cotizapp”, una aplicación para trabajadores independientes

Esta semana la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, viajó hasta Costa Rica a exponer en el Seminario Internacional de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (Fiap). La presencia de una gremialista del comercio no es común en el encuentro, pero su charla llamó la atención de los asistentes.

María Teresa Vial dio a conocer ante los asistentes una herramienta cuya idea surgió hace cuatro años y que la CCS viene trabajando desde hace dos años. Se trata de una aplicación que permitirá que trabajadores independientes puedan cotizar y conseguir aportes de seguridad social de forma más fácil y directa.

Vial explica que esta aplicación surgió a propósto del gran porcentaje de informalidad, que roza el 27%, “pero además observamos 3 millones de personas que no se integran a la fuerza laboral. Observamos cómo el trabajo va cambiando”.

“Hay un diagnóstico súper claro: cotizar para la AFP es complicado, tiene bastantes restricciones y a pesar de todos los esfuerzos de todos los gobiernos, no es demasiado masivo. Buscamos formas de facilitar la cotización a través de micro cotizaciones. No que las personas tengan que esperar todo un mes, juntar una cantidad de dinero para luego meterse a Previred e intentar entregar ese dinero como independiente. A las personas no les alcanza para ahorrar, y mucho menos para pensar en su vejez”, dice Vial.

La CCS lanzará oficialmente hacia finales de octubre la plataforma “Cotizapp”. La presidenta del gremio explica su funcionamiento así: “Las personas que hacen trabajo de oficio, por ejemplo, un electricista, cobra el honorario que está acostumbrado a pagar y quien recibe el servicio podrá pagarlo a través de la aplicación, y además le deja un aporte. Dichos aportes se van acumulando durante el mes y luego se dispara a través de Previred y se paga en forma escalonada según la prelación legal a su Fonasa o Isapre, a su AFP. Los montos que van quedando se incorporar a su previsión o al pago de seguros complementarios que ellos quieran”, explica Vial, en entrevista con Pulso.

La plataforma está pensada para contar con incentivos para que los trabajadores opten por cotizar a través de esta aplicación. La CCS los llama ganchos: “Son seguros que en los primeros seis meses los vamos a entregar nosotros en forma totalmente gratuita y que tienen relación con lo que las personas necesitan ahora: seguros de salud, de accidentes y de protección de respondabilidad civil”, detalla Vial.

“Además, tenemos otros ganchos, como por ejemplo, descuentos en farmacias que van mucho más allá de los ahorros que hayan hecho esas personas (...) Después de utilizar la aplicación un tiempo van a poder incorporar ellos mismos a personas de su grupo familiar (a los seguros), por ejemplo, por 3 mil pesos más“, añade.

En la aplicación, los trabajadores podrán ofrecer sus servicios y las personas pueden encontrar a los profesionales que requieran. Luego del servicio, podrá calificarlos. Vial describe la plataforma como una “bolsa de trabajo”.

Para poder desarrollar la plataforma, la CCS trabajó para la tecnología y los pagos con Sonda y Previred; y para la protección y beneficios con Nask, Yapp y Sunloyalty. Además, han participado del proyecto el estudio Carey, Kantar, Origen, Ipsos, Microsoft, la Asociación de Municipios Rurales, Idom y la agencia de publicidad Pedro, Juan y Diego.

Otras organizaciones y empresas podrían sumarse como la Asociación de Municipalidades de Chile, Inacap, Easy y Grant Thornton. María Teresa Vial también menciona que están dialogando con la Asociación Chilena de Seguridad y la Mutual de Seguridad.

Expectativas

En su primera fase, Cotizapp apunta a los trabajadores de oficio. “Ese es nuestro primer foco y después vamos a ir incorporando al resto, porque es más complejo de hacer”, explica. En una segunda fase podrían incorporar, por ejemplo, trabajadores de aplicaciones como Uber.

Para el primer año esperan alcanzar las 100 mil trabajadores de oficio que ocupen la aplicación, y en el horizonte de tres años al menos un millón de personas. “Nosotros pensamos que en tres años vamos a bajar la informalidad del 27% al 23%. Y que de esa informalidad que tenemos, de esos 2,5 millones, vamos a tomar un 30%, que son pymes y los vamos a hacer crecer de forma importante. Porque creemos que ahí hay potencial de pymes que estén pagando impuestos, contratando gente, pero necesitan esa ayuda primero”, proyecta la CCS.

Las expectativas internacionales también son relevantes. “Ya estamos recibiendo invitaciones en Perú, en Costa Rica también, incluso a nivel de gobierno nos están pidiendo trabajar junto con nosotros. La ambición es grande”, relata Vial. Afirma que desde la Ocde también están interesados en la idea, para poder replicarla en Europa y Asia. Pero la CCS pondrá primero el foco en Chile.

Respecto al financiamiento de la iniciativa, el gremio asegura que “hemos gastado recursos importantes en esta aplicación. Para nosostros esto nunca va a ser un negocio. Las personas van a recibir el total de lo que cobran y de los aportes que se les dé. En el primer tiempo no se va a autofinanciar de ninguna manera. Nosotros vamos a seguir poniendo el financiamiento”, afirma.

Pero la expectativa es que a futuro se financie a través de un pago, de parte de las compañías de seguros, para poder estar en la aplicación. Además, “tenemos la fundación que va a recibir aportes para que Cotizapp sea autofinanciada”.