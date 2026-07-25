Jorge Correa Sutil: “Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia puede hacer un daño mucho mayor”

Hace menos de un mes, el abogado ex DC y exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil escribió una columna cuestionando la norma de invariabilidad tributaria contenida en el proyecto de Ley de Reconstrucción. El texto hizo sentido en una oposición que no encontraba los caminos para incidir en la tramitación de la iniciativa estrella del gobierno de José Antonio Kast. Por lo mismo, fue convocado por la directiva del PS para sumarse al equipo que se haría cargo de los requerimientos ante el Tribunal Constitucional con los que se busca echar abajo aspectos centrales de la megarreforma.

Correa aceptó, con condiciones. Por entonces, la oposición analizaba llevar al tribunal varias normas de la ley miscelánea, pero Correa no coincidía en que estas fueran contrarias a la Constitución. Por eso representará a los senadores para rebatir en el TC sólo la invariabilidad. El tribunal tiene 10 días, prorrogables por otros 10 más, para decidir si los requerimientos son declarados admisibles. Luego de eso, hay 20 días de plazo para la entrega de argumentos, se realicen los alegatos de las partes y los ministros del TC resuelvan.

¿Por qué la invariabilidad tributaria sería inconstitucional si la ley puede ser modificada si cambian a futuro las mayorías en el Congreso?

Tengo absoluta convicción de que nuestros argumentos son válidos. En el requerimiento se dice y se explica por qué un texto expreso de la Constitución, que es el artículo 4, que consagra a Chile como una república democrática, está siendo vulnerado. A mí me parece que el crecimiento es muy importante. Pero no creo que se deba exceder con reglas antidemocráticas, porque en la medida en que tú comienzas con excesos antidemocráticos, eso se puede repetir. El argumento principal es que la democracia descansa en dos principios fundamentales, las cuestiones de política pública y las normas las resuelve la mayoría, y dos, hay alternancia en el poder. Estos dos conceptos quedan vacíos si tú dices: hay alternancia en el poder y puede resolver la mayoría, pero la mayoría de mañana no puede resolver algo, porque yo ya lo dejé resuelto por 10 o 15 o 20 años. Creo que las circunstancias cambian y que la opinión pública cambia y eso no se puede impedir por medio de una ley.

¿No se podría resolver con una nueva ley?

Si mañana se quiere subir el impuesto o, incluso, alterar reglas sobre cualquier cosa tributaria de las empresas que invierten las cifras que se indican en este proyecto, las demás empresas que se vieran afectadas por ese cambio podrían decir usted no me puede aplicar eso, porque entonces yo voy a tener un régimen tributario distinto al de mis competidores y eso no es posible conforme a la Constitución chilena. En Chile puede haber regímenes tributarios distintos, pero esas normas se aplican a todo un sector industrial o a una zona geográfica específica. Una nueva ley puede dictarse, pero no podrá tener validez. Lo que es invariable es la ley, no solo el contrato con una empresa específica, como señala el gobierno. Por eso esta norma va a ser anulada por el Tribunal Constitucional, tiene que ser anulada.

23.07.2026 Jorge Correa Sutil Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Esta ley podría detonar una creciente judicialización por las diferencias de tributos?

Va a haber mucha litigación. Este es un régimen de invariabilidad tributaria bastante general, cubre no solo la tasa de impuesto, cubre también el IVA para la importación de bienes mientras se instala el capital, cubre los aranceles y cubre también las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos.

¿No es primera vez que se establece la invariabilidad tributaria en Chile mediante una ley, por qué ahora sí sería, a su juicio, inconstitucional?

Nuestro argumento es que esto atenta en contra del principio democrático y yo entiendo que si hubiera una práctica habitual en la democracia chilena sobre la invariabilidad habría un argumento fuerte en contra de nuestra argumentación. Pero invocar dos leyes que fueron producidas en dictadura (Decreto Ley 600 y la Ley Navarino) para decir que esta ha sido una práctica democrática, me parece francamente un sinsentido. Pueden esgrimir el caso de la chilenización del cobre, pero ese es un caso bien peculiar.

¿Si la norma de invariabilidad tributaria se cae en el TC podría afectar la llegada de inversiones a Chile?

Soy un convencido de que hay que hacer esfuerzos enormes por favorecer el crecimiento y no hacer nada que lo dañe. Pero cuando en su nombre se deteriora la democracia, se deteriora también el crecimiento. El mejor ejemplo de esto puede ser la propia vigencia del decreto ley 600. Mientras rigió entre los años 74 y 84, las inversiones estuvieron en el orden de los 200 millones de dólares. Sin embargo, a inicios de los años 90 las inversiones crecieron ostensiblemente. Primero a mil, después a dos mil y hasta 9.000 millones de dólares. Y ese salto se hizo sin necesidad de cambios en invariabilidad. Entonces es razonable sostener que fue la estabilidad política lo que atrajo la inversión extranjera, tanto o más que la invariabilidad tributaria. Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia para eso puede terminar haciendo un daño mucho mayor al crecimiento. Creo que podría haberse buscado un acuerdo bastante más amplio, pero me parece que la tesis que levantó primero la oposición de que esta era una reforma para los superricos no vendió y triunfó la tesis del gobierno de que esta era una reforma procrecimiento. Pero gabelas como el que hay que indemnizar al inversionista cuando se le rechaza el proyecto de calificación ambiental por un tribunal o la invariabilidad a mí me parecen un exceso que terminaron por producir una reforma fuertemente divisoria.

¿La forma en que se tramitó esta megarreforma en el Congreso puede alejar a los inversionistas?

El país se distancia de lo que al inversionista le importa cuando un sector se ufana de que le gana por goleada al otro sector y lo único que queda esperar es que después el otro le gane por goleada al anterior, porque así vamos. Este deterioro de la estabilidad política no es culpa de Quiroz, viene de antes, pero sin duda el estilo con que el ministro Quiroz ha tramitado esta reforma ha ayudado a la reyerta y a la incomprensión entre los distintos bloques políticos, y eso sí le hace mucho daño al crecimiento económico. Quisiera ver a un gobierno que estableciera un estilo mucho menos imponedor y más dialogante.

23.07.2026 Jorge Correa Sutil Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

¿Faltó un debate más pausado?

Por supuesto que sí. Estoy seguro de que si se hubiera discutido con más calma y profundidad habría sido evidente que las cosas que mencioné eran un exceso.