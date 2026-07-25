SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Frentes feministas del progresismo y centro democrático llaman a rechazar legislar proyecto “Escucha su corazón”

    "Exigimos lo contrario a nuevas barreras: la implementación plena y efectiva de la Ley 21.030", afirmaron desde siete colectividades en un documento titulado "Escuchen a las mujeres".

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial.

    Vicepresidencias de la Mujer y Frentes Feministas del progresismo y el centro democrático manifestaron en conjunto su oposición al proyecto de ley “Escucha su corazón”. “Ni un paso atrás en derechos. El acuerdo de las tres causales se respeta”, declararon.

    Sostienen que la iniciativa, impulsada por diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario, en lugar de informar, coaccionaría.

    “Al disponer que, si la mujer declina escuchar los latidos, el médico deberá negarse a practicar la interrupción, convierte un supuesto ofrecimiento en un requisito para acceder a una prestación legal, y transforma el consentimiento informado en un mecanismo de coerción, tal como advierten el Colegio Médico y la Organización Mundial de la Salud”, emplazaron.

    Es así que, con un documento titulado “Escuchen a las mujeres”, vicepresidencias de la Mujer y los Frentes Feministas del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical y el Partido Comunista de Chile llaman al poder Legislativo a rechazar la idea de legislar este proyecto.

    Las políticas apuntan a la defensa de la Ley 21.030, de las tres causales. “No es patrimonio de una coalición: es un acuerdo social e institucional aprobado por el Congreso, validado por el Tribunal Constitucional y reglamentado bajo control de la Contraloría. Cerca del 83% de la ciudadanía apoya la legalidad del aborto al menos en estas causales. Legislar contra ese consenso es desoír a la mayoría del país”.

    Así, advierten que 6.249 niñas y mujeres se acogieron a la ley entre 2018 y 2025, y que “cerca del 85% mantuvo su decisión: no hay dudas que un dispositivo adicional deba resolver“.

    En esta línea, precisaron que un 51% de los casos correspondería a inviabilidad fetal letal, y que de acuerdo con el Diagnóstico 2025 de la Defensoría de la Niñez, 88% de las 89 interrupciones practicadas a niñas y adolescentes en 2024 fue por causal de violación, y que un 58% correspondió a menores de 14 años.

    “Sobre ellas caería primero esta exigencia: víctimas de violencia sexual obligadas a vincularse con el resultado del delito cometido en su contra. Eso no protege a nadie: revictimiza, en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 21.430. Que el derecho a decidir en condiciones adversas, no sea motivo de criminalización. El acceso ya enfrenta graves barreras”, emplazaron desde las colectividades.

    Sobre ese punto, en el documento mencionan que, a octubre de 2025, un 40,4% de los médicos obstetras de la red pública se declaraba objetor de conciencia en la causal de violación, que supera los dos tercios en hospitales de Talca, Rancagua o Temuco.

    “Al implementarse la ley se proyectaban 3.000 casos anuales; entre 2018 y 2022 se realizaron apenas 3.300 en total, lo que sugiere que miles de mujeres pueden seguir sin acceder al derecho. Por eso exigimos lo contrario a nuevas barreras: la implementación plena y efectiva de la Ley 21.030″, señalaron.

    Por lo mismo, solicitaron al Estado a garantizar la implementación completa de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y pidieron acceso oportuno en todo el territorio. Además, manifestaron la necesidad de un pleno funcionamiento del acompañamiento biopsicosocial y de equipos no objetores en toda la red pública.

    “Chile no necesita más barreras, culpa ni dolor: necesita cumplir, con respeto y humanidad, la ley que se dio a sí mismo y escuchar a las mujeres”, recalcaron.

    Lee también:

    Más sobre:Escucha su corazónAbortoPSPPDFAPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades

    El plan de Evópoli para su rearme

    Nueva escalada entre Rusia y Ucrania deja al menos 14 civiles fallecidos

    Tras caso del Cajón del Maipo: RN impulsa sanciones con cárcel y multas para quienes incumplan evacuaciones

    Decretan arresto domiciliario nocturno para los dos adolescentes detenidos por lanzar molotovs durante desórdenes en el Instituto Nacional

    Lo más leído

    1.
    Guido Girardi: “El Frente Amplio lo que yo he visto es que requieren lamentablemente la certificación del Partido Comunista”

    Guido Girardi: “El Frente Amplio lo que yo he visto es que requieren lamentablemente la certificación del Partido Comunista”

    2.
    Megaproyecto: gobierno halla forma de promulgar su “corazón” a pesar de litigio en el TC y optaría solo por dos vetos

    Megaproyecto: gobierno halla forma de promulgar su “corazón” a pesar de litigio en el TC y optaría solo por dos vetos

    3.
    Ojos de la llave: la oferta televisiva que Mara Sedini rechazó y las misas que organiza el gobierno para “pedir por las familias”

    Ojos de la llave: la oferta televisiva que Mara Sedini rechazó y las misas que organiza el gobierno para “pedir por las familias”

    4.
    Chantal Delsol, filósofa: “Querer restaurar un orden perdido es tan insensato y terrorista como pretender instaurar una utopía”

    Chantal Delsol, filósofa: “Querer restaurar un orden perdido es tan insensato y terrorista como pretender instaurar una utopía”

    5.
    Cómo Kast zanjó la salida del subsecretario Rodríguez tras el test de drogas positivo

    Cómo Kast zanjó la salida del subsecretario Rodríguez tras el test de drogas positivo

    6.
    Jorge Correa Sutil: “Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia puede hacer un daño mucho mayor”

    Jorge Correa Sutil: “Chile necesita crecimiento económico, pero afectar la democracia puede hacer un daño mucho mayor”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Las 4 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 25 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 25 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado
    Chile

    MOP: 75% del agua potable ya fue restablecido en La Serena y Coquimbo y esperan recuperar el 100% este sábado

    El plan de Evópoli para su rearme

    Tras caso del Cajón del Maipo: RN impulsa sanciones con cárcel y multas para quienes incumplan evacuaciones

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile
    Negocios

    Cajas de compensación estrenan el primer Barómetro de Protección Social en Chile

    “Yo fui víctima de Sartor”: Los heridos que dejó el escándalo financiero

    La presión financiera sobre CMPC de cara a su megaproyecto Natureza en Brasil

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico

    Cómo los animales y las plantas en Chile han enfrentado las últimas lluvias torrenciales

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    El precursor de Vozinha: Adriano Custodio Méndes, el primer futbolista de Cabo Verde en jugar en el fútbol chileno
    El Deportivo

    El precursor de Vozinha: Adriano Custodio Méndes, el primer futbolista de Cabo Verde en jugar en el fútbol chileno

    “Ficha por un gigante de Sudamérica”: medios del mundo destacan la llegada de Vozinha a Colo Colo

    Regates a Argentina y grandes tapadas: las mejores jugadas de Vozinha en el Mundial, el nuevo arquero de Colo Colo

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026
    Tecnología

    Incluido el rack de IA “más potente del mundo”: 6 novedades que AMD presentó en Advancing AI 2026

    Street Fighter II y la música de Yoko Shimomura

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fleur Jaeggy a Christopher Domínguez Michael

    El elogiado documental Az Zeeb: diario fílmico de un cineasta chileno descendiente de judíos y palestinos

    Hesse Kassel da un paso adelante: “Este nuevo disco salió más fácil que el primero”

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades
    Mundo

    Renuncia ministro de Educación de India tras masivas protestas estudiantiles por irregularidades

    Nueva escalada entre Rusia y Ucrania deja al menos 14 civiles fallecidos

    Incendios forestales en Francia y España dejan 113 mil hectáreas afectadas y 200 mil evacuados en emergencia “sin precedentes”

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad
    Paula

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad

    ¿Team dormir con mascotas o cada uno en su cama?

    Hablemos de amor: la amiga que sigo encontrando en mis sueños