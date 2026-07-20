Proyecto “Escucha su corazón”: ministra Wulf evita ahondar postura del gobierno y cita a Michelle Bachelet

Controversia ha causado el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados oficialistas y del Partido Nacional Libertario (PNL) que propone escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo en Chile.

La iniciativa fue denominada “Escucha su corazón”, e indica que cuando una mujer solicite hacer uso de las tres causales, el médico le informe “en forma previa y con carácter veraz y objetivo, que está obligado a mostrar, mediante instrumentos electrónicos, el sonido de la actividad cardíaca del embrión o feto”.

El proyecto indica que, si bien la mujer gestante puede declinar “libremente” el ofrecimiento, de hacerlo “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación (actividad cardíaca) se verifica”.

La iniciativa generó críticas en la oposición e incluso algunas voces del oficialismo la han cuestionado.

Desde el gobierno, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) señaló que, de ser necesario, se solicitarán informes técnicos a los ministerios de Salud y Desarrollo Social.

En ese marco, tras un punto de prensa por el sistema frontal que azota al país, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, fue consultada por la postura del gobierno sobre el proyecto. En su respuesta, citó a la expresidenta Michelle Bachelet.

“En esto cito a Michelle Bachelet , cuando hablamos de aborto llegamos tarde” , señaló la secretaria de Estado.

Sin ahondar en el tema, planteó que su foco “como ministra es apoyar a las familias, que nosotros podamos incentivar la natalidad”.

“Sabemos que hay muchos factores que influyen y por eso el Presidente hoy día tiene la Comisión Chile Renace que está haciendo una investigación profunda para conocer las causas”, indicó.