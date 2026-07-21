Kast responde a alcaldes por críticas al manejo de la emergencia: “Esto no es una diferencia de colores políticos”

El Presidente José Antonio Kast respondió este lunes a las críticas formuladas por alcaldes de la Región de Coquimbo respecto de la demora en decretar el Estado de Excepción de Catástrofe y de la coordinación del gobierno frente al sistema frontal, asegurando que las diferencias deben abordarse con responsabilidad y resguardando el funcionamiento institucional.

Desde el Regimiento N.° 21 “Coquimbo”, en La Serena, el Mandatario dijo que comprende la preocupación de las autoridades locales, pero recalcó que las decisiones adoptadas se realizaron conforme a los protocolos establecidos y sobre la base de criterios técnicos.

Esto, luego de que los alcaldes de Coquimbo, Alí Manouchehri; de La Serena, Daniela Norambuena; y de Ovalle, Héctor Vega, cuestionaran la planificación y el apoyo entregado por el Ejecutivo durante la emergencia.

En particular, Manouchehri había acusado que los municipios enfrentaron prácticamente solos las consecuencias del temporal y calificó como una “vergüenza” la respuesta gubernamental.

Kast defiende la institucionalidad

Ante la presencia de los ediles y frente a esos cuestionamientos, el jefe de Estado señaló que las opiniones de las autoridades locales son comprensibles dada la magnitud de la emergencia, pero insistió en que el país cuenta con una estructura institucional diseñada precisamente para enfrentar este tipo de situaciones.

“Primero, es más que entendible que frente a una emergencia, frente al colapso del sistema de agua potable, de vías terrestres, de comunicaciones, en un fenómeno como este, que vuelvo a reiterar, es un fenómeno meteorológico inédito, por la extensión, por la duración y por la intensidad. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, pero hemos procurado cuidar la institucionalidad ”, afirmó.

El Presidente explicó que la coordinación de la emergencia corresponde a los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), liderados por Senapred y el Ministerio del Interior, por lo que descartó intervenir directamente en esas instancias técnicas.

“ Sería inoportuno que el Presidente de la República estuviera en cada uno de los Cogrid, aunque fuera de espectador, porque podría desviar la atención hacia lo político y no hacia lo técnico ”, sostuvo.

Asimismo, defendió el trabajo realizado por Senapred durante la emergencia y aseguró que, pese a eventuales dificultades puntuales, el sistema institucional ha respondido adecuadamente.

“Puede haber algún factor humano que, en alguna región o comuna, haya tenido alguna dificultad. Pero la institucionalidad, como nación, está funcionando”, enfatizó.

“Esto no es una diferencia de colores políticos”

Durante su intervención, Kast insistió en que la prioridad debe centrarse en atender la emergencia y no en profundizar diferencias entre autoridades.

“ Esto no es una diferencia de colores políticos . Entiendo la urgencia que expresa cada uno de los alcaldes, he hablado con distintos alcaldes a nivel nacional, entiendo la urgencia y la necesidad que plantean los gobernadores de las distintas regiones afectadas, pero vuelvo a insistir, hoy día es tiempo de actuar”, señaló.

El Mandatario recordó que la declaración del Estado de Excepción Constitucional fue acompañada de un despliegue logístico y administrativo iniciado con anticipación, lo que permitió instalar un puesto de mando bajo la conducción del Ejército.

“Que hoy día haya un puesto de mando y control, a cargo de un general de Ejército, con todo su alto mando regional, no se hace en un par de horas. Eso se viene ejecutando con tiempo y en base a la institucionalidad”, indicó.

Recursos para la emergencia y la reconstrucción

Consultado sobre el apoyo económico que recibirán los municipios afectados, Kast aseguró que el Ejecutivo no limitará los recursos destinados a enfrentar la emergencia y que posteriormente se establecerán prioridades para la reconstrucción.

“ No vamos a escatimar los recursos necesarios para, primero, salvar vidas ”, afirmó, destacando que la Región de Coquimbo dispone de siete aeronaves para apoyar las labores de rescate y abastecimiento.

Añadió que la reconstrucción deberá ejecutarse considerando la compleja situación fiscal del país y utilizando como principal herramienta de focalización las fichas FIBE elaboradas por el Ministerio de Desarrollo Social.

“Recursos necesarios van a haber para la emergencia y, posteriormente, tendremos que ir priorizando el tema de la reconstrucción. Son diez regiones, son situaciones complejas, de realidades distintas”, explicó.

Llamado a respetar las zonas de riesgo

El Presidente también aprovechó la instancia para llamar a la ciudadanía a evitar asentamientos en cauces de ríos y quebradas, afirmando que el sistema frontal deja importantes lecciones sobre planificación territorial y autocuidado.

Mencionó casos como Paihuano, Río Hurtado, Monte Patria y Combarbalá, donde aún existen sectores aislados, y sostuvo que muchas situaciones de riesgo podrían evitarse si se respetan las advertencias de las autoridades.

“La naturaleza vuelve a su curso. Por lo tanto, todos aquellos asentamientos irregulares tienen que entender que hay una situación de riesgo de vida”, señaló.

Finalmente, recordó que durante la emergencia incluso fue necesario solicitar apoyo del Ejército para evacuar campamentos emplazados en el cauce del río Mapocho, en la Región Metropolitana, e insistió en que las personas deben acatar las instrucciones preventivas.

“No podemos arriesgar más aún a aquellas personas que van al rescate de otras personas que han sido también irresponsables. Hay personas que, más allá de los llamados que ha hecho la autoridad, se acercan al borde costero o ingresan a zonas de riesgo. Tenemos que sacar lecciones como país”, concluyó.