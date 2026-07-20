Viuda de Marcos Cosme, el carabinero asesinado en Valdivia: “Él siempre volvía a casa con una sonrisa”

“ Él siempre volvía con una sonrisa ”.

Fue en La Araucanía donde Fernanda (el apellido será resguardado porque hay una medida de protección en su favor) conoció a Marcos Cosme Barquero (32), cuando el fallecido funcionario de Carabineros llegó a esa región destinado para cumplir las labores de su unidad.

El funcionario policial llegó a esa región en 2019 para realizar el curso de especialización del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope). Al año siguiente fue destinado al GOPE Araucanía, una decisión profesional que, sin saberlo, cambiaría también su historia personal.

Cosme participó el miércoles 15 de julio en un operativo en un sector rural de Punucapa, en Valdivia. Allí buscaban a uno de los últimos involucrados en el asesinato del suboficial mayor Eugenio Nain, un sujeto identificado como Carlos Cancino Tapia, apodado “El Rana”.

El operativo no terminó bien. El sujeto abrió fuego e impactó a dos uniformados. Luego de tres días internado en estado de gravedad, Cosme perdió la vida en el Hospital Base de Valdivia producto de sus lesiones. El gobierno decretó tres días de duelo nacional.

Fernanda, de 33 años, profesional civil al interior de Carabineros, recuerda a su marido -con quien contrajó matrimonio en julio 2022- como un hombre disciplinado, deportista y comprometido con el servicio público de la institución . “Él siempre entregaba todo por la gente que quería, porque la verdad nunca pensaba en esperar algo a cambio”, señala la mujer.

Si bien no ha atendido a los medios, La Tercera obtuvo las primeras impresiones que entregó la mujer a la propia institución. Es en esos diálogos donde recordó la sonrisa con la que el uniformado llegaba a su hogar tras una jornada de servicio.

Cosme, ahora mártir de la policía uniformada, nació en la comuna de Hualaihué, rodeado de una familia profundamente cristiana. “Ahí aprendió que la vida debía construirse sobre pilares sencillos, pero inquebrantables como el amor, el respeto, la sinceridad, la humildad y, sobre todo, la fe”, destacan desde Carabineros. “Esos valores lo acompañaron siempre. Nunca los dejó atrás. Eran parte de él y de la forma en que enfrentaba la vida”, recuerda su mujer.

Cosme ingresó a Carabineros el 16 de enero de 2013, integrando el Grupo de Formación Valdivia. Un año después egresó con el uniforme que soñaba vestir. Su primera destinación fue el Retén Pampa Alegre, dependiente de la Tercera Comisaría de Osorno.

“En Osorno empezó a entrenar junto a uno de sus grandes amigos para cumplir otro sueño, llegar al GOPE. Siempre fue muy disciplinado. Si se proponía algo, trabajaba hasta conseguirlo”, recuerda la viuda.

En 2019 fue aceptado para realizar el curso de especialización del GOPE. Fue en esa región donde conoció al amor de su vida. “Éramos un equipo. Siempre conversábamos todo. Nos apoyábamos en cada decisión y disfrutábamos cada logro como si fuera de los dos”, dice la mujer.

Otra de las pasiones que tenía Cosme era el deporte, en específico el triatlón. En 2023, junto a un grupo de camaradas, aceptó un desafío impulsado por su capitán Christian Zencovich: competir en la disciplina. Esa primera competencia la hizo integrando el equipo Green Brothers.

No satisfecho, en enero de 2024 participó en el Ironman 70.3 de Pucón.

“Ahí se enamoró definitivamente del triatlón. Descubrió una pasión que lo hacía muy feliz”, recuerda su mujer. Para 2026 ya había completado cinco pruebas Ironman 70.3 entre Pucón y Valdivia.

La mujer mantiene uno de los mejores recuerdos en torno a esa faceta de Cosme: “ Siempre decía que su verdadera motivación era verme esperándolo en la meta. Decía que yo era la razón por la que encontraba fuerzas para terminar cada carrera ”.

No hacía mucho había completado otra carrera, ahora fuera de Chile. En junio de 2026 representó al GOPE de Carabineros de Chile en la ciudad de Logroño, España, junto a otros dos funcionarios.

La importancia de este deporte para su vida fue tal que Cosme mantenía sobre la mesa de la casa los calendarios de entrenamiento . Allí por ejemplo tenía agendado competir en el Topman de Concón, categoría Fuerzas Armadas, buscando clasificar al Mundial Militar de Estados Unidos 2027.

Entre sus metas también estaba correr el maratón del BOPE en Brasil, el extremo Patagonman, competir en Florianópolis, en San Andrés, Colombia, y este año disputar su primer Ironman de distancia completa, uno de sus mayores desafíos.

RICARDO ULLOA/ATON CHILE

En lo profesional, recuerda su mujer, también proyectaba nuevos desafíos. Su ingreso a la Escuela de Suboficiales estaba previsto para 2027. “Siempre decía que quería crecer dentro de Carabineros, pero que su lugar estaba en el GOPE. Quería terminar ahí su carrera. Era su casa ”, dice su señora.

“Era muy familiar. Protector y respetuoso. Admiraba profundamente a su familia por los valores que le entregaron. Era un hombre bueno, generoso, con una voluntad enorme para ayudar a cualquiera que lo necesitara ”, afirma.

“Detrás del uniforme había un esposo enamorado, un hijo agradecido, un amigo incondicional y un hombre que hizo del servicio, la disciplina y el amor por los suyos el centro de su vida. Su historia quedó inconclusa, pero su ejemplo permanece en quienes compartieron con él”, señalan desde la institución que hoy nuevamente está de luto.