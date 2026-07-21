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    Pentágono confirma casi 100 militares estadounidenses heridos en ataques iraníes durante julio

    Según aseguró el Departamento de Defensa, la mayoría de los lesionados sufrió conmociones cerebrales leves y ya regresó a sus funciones, mientras continúa la escalada militar entre Washington y Teherán.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Operaciones del Ejército de EE.UU. en Medio Oriente. Imagen @CENTCOM en X.

    El Pentágono confirmó este lunes que cerca de un centenar de militares estadounidenses han resultado heridos durante julio a raíz de los ataques lanzados por Irán contra bases y activos militares de Estados Unidos en Medio Oriente, en medio de la creciente confrontación entre ambos países.

    La información fue entregada por el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, quien precisó a la cadena CBS News que casi 100 efectivos estadounidenses “sufrieron algún grado de lesión desde el 7 de julio de 2026”. Según detalló, el 96% de ellos ya habría sido dado de alta y se reincorporó a sus labores.

    “Están decididos a volver al combate. La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales leves”, señaló Parnell al referirse al estado de salud de los militares afectados.

    Las declaraciones oficiales surgieron en un momento en que ambos países completan diez noches consecutivas de ataques cruzados.

    En ese contexto, Estados Unidos ha mantenido bombardeos nocturnos contra objetivos iraníes, argumentando que busca impedir nuevas ofensivas de Teherán contra el tráfico marítimo internacional y sus fuerzas desplegadas en la región.

    Irán, por su parte, ha respondido con ataques dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses en países aliados como Jordania, Kuwait y Bahréin, donde Washington mantiene bases y contingentes militares.

    Durante el fin de semana, el Pentágono informó además la muerte de dos soldados estadounidenses en una base ubicada en Jordania y confirmó el hallazgo de restos humanos en el lugar donde desapareció un tercer militar tras uno de los ataques.

    A ello se sumó el fallecimiento de otro efectivo en Irak durante una detonación controlada de munición perteneciente a un dron iraní previamente derribado.

    En paralelo, la Guardia Revolucionaria Islámica aseguró este lunes haber abatido a “decenas” de soldados estadounidenses en una ofensiva contra una base en Jordania, una versión que no ha sido confirmada por las autoridades estadounidenses.

    Tras la muerte de los militares en Jordania e Irak, el presidente Donald Trump prometió responder con mayor dureza a futuras agresiones iraníes.

    Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por esa muerte muchas veces más”, esbozó el mandatario a través de una publicación en su red social Truth Social.

    Más sobre:Medio OrienteEE.UU.IránPentágonoAtaquesSean ParnellMundo

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