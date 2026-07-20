SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, sostuvo que “este hito es el resultado directo de las conversaciones mantenidas la semana pasada en Roma entre Israel y Líbano. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con ambas partes para llevar a buen término la aplicación del acuerdo”.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    Estados Unidos ha confirmado este lunes el inicio de las operaciones del Ejército de Líbano para tomar el control de varias localidades del sur del país en el marco del acuerdo firmado en junio para que el Ejército israelí se retire de zonas piloto.

    Estas operaciones para la implementación de “zonas piloto” han “dado comienzo” en las localidades de Frun, Srifa y Zautar Al Gharbiya, según ha informado el Departamento de Estado en un comunicado, haciendo referencia al acuerdo entre Líbano e Israel firmado bajo con auspicios de Estados Unidos.

    “Este hito es el resultado directo de las conversaciones mantenidas la semana pasada en Roma entre Israel y Líbano. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con ambas partes para llevar a buen término la aplicación del acuerdo”, ha asegurado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

    En las últimas jornadas, las partes han mantenido conversaciones sobre la implementación de “todos los aspectos” del acuerdo marco “con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral entre Israel y Líbano”. La seguridad de estas zonas será asumida de forma gradual por el Ejército libanés si Israel percibe que existen garantías.

    Tanto la parte israelí como la libanesa se han comprometido a establecer un grupo de coordinación militar, con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco.

    Mientras, Washington movilizará a sus socios internacionales para que apoyen activamente a Beirut en la reconstrucción del país y la reactivación de su economía. La retirada definitiva del Ejército israelí acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo de Hezbolá.

    Más sobre:Estados UnidosLíbanoIsrael

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcalde de Coquimbo cuestiona planificación del gobierno ante emergencia en la zona centro-norte: “No le tomaron el peso”

    Valenzuela (PDG) señala que todavía no definen postura por megarreforma tras reunión con Quiroz y evalúan libertad de acción

    Una persona fallecida y otra herida deja balacera en la comuna de Coihueco en la Región de Ñuble

    Los 40 nuevos Messi y Mbappé chilenos: la influencia del Mundial en la inscripción de nombres en el Registro Civil

    Mountain Capital Partners y Andacor desechan acuerdo de fusión tras exigencias de la FNE

    Europa multa a AliExpress con 550 millones de euros por falta de control en venta de productos ilegales

    Lo más leído

    1.
    Seis fallecidos y 21 lesionados tras temblor de magnitud 5.1 en Perú

    Seis fallecidos y 21 lesionados tras temblor de magnitud 5.1 en Perú

    2.
    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    3.
    Se abre el debate en Alemania para permitir que los negocios minoristas abran los domingos

    Se abre el debate en Alemania para permitir que los negocios minoristas abran los domingos

    4.
    Estados Unidos e Irán se acercan a una guerra más amplia y Jordania se convierte en un foco en el conflicto

    Estados Unidos e Irán se acercan a una guerra más amplia y Jordania se convierte en un foco en el conflicto

    5.
    Irán resalta que los contactos diplomáticos con Estados Unidos continúan a través de mediadores a pesar de los ataques

    Irán resalta que los contactos diplomáticos con Estados Unidos continúan a través de mediadores a pesar de los ataques

    6.
    Dmytro Yefremov, experto ucraniano: “Putin no quiere iniciar ninguna negociación”

    Dmytro Yefremov, experto ucraniano: “Putin no quiere iniciar ninguna negociación”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    Últimos días para inscribir la PAES regular de 2026: ¿Cómo realizar el trámite y cuáles son los valores?

    Últimos días para inscribir la PAES regular de 2026: ¿Cómo realizar el trámite y cuáles son los valores?

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?
    Chile

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    Alcalde de Coquimbo cuestiona planificación del gobierno ante emergencia en la zona centro-norte: “No le tomaron el peso”

    Valenzuela (PDG) señala que todavía no definen postura por megarreforma tras reunión con Quiroz y evalúan libertad de acción

    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL
    Negocios

    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL

    Mountain Capital Partners y Andacor desechan acuerdo de fusión tras exigencias de la FNE

    Europa multa a AliExpress con 550 millones de euros por falta de control en venta de productos ilegales

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo
    Tendencias

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    ¿Se despide? Lionel Messi no viaja a Argentina en medio de la incertidumbre sobre su futuro en la Albiceleste
    El Deportivo

    ¿Se despide? Lionel Messi no viaja a Argentina en medio de la incertidumbre sobre su futuro en la Albiceleste

    La otra caída de Argentina: la Albiceleste ya no lidera el ranking FIFA

    El emotivo gesto de Lamine Yamal con Lionel Messi tras el título de España en el Mundial ante Argentina

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”
    Cultura y entretención

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano
    Mundo

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Se abre el debate en Alemania para permitir que los negocios minoristas abran los domingos

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino