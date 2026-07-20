Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

Estados Unidos ha confirmado este lunes el inicio de las operaciones del Ejército de Líbano para tomar el control de varias localidades del sur del país en el marco del acuerdo firmado en junio para que el Ejército israelí se retire de zonas piloto.

Estas operaciones para la implementación de “zonas piloto” han “dado comienzo” en las localidades de Frun, Srifa y Zautar Al Gharbiya, según ha informado el Departamento de Estado en un comunicado, haciendo referencia al acuerdo entre Líbano e Israel firmado bajo con auspicios de Estados Unidos.

“Este hito es el resultado directo de las conversaciones mantenidas la semana pasada en Roma entre Israel y Líbano. Estados Unidos seguirá colaborando estrechamente con ambas partes para llevar a buen término la aplicación del acuerdo”, ha asegurado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

En las últimas jornadas, las partes han mantenido conversaciones sobre la implementación de “todos los aspectos” del acuerdo marco “con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral entre Israel y Líbano”. La seguridad de estas zonas será asumida de forma gradual por el Ejército libanés si Israel percibe que existen garantías.

Tanto la parte israelí como la libanesa se han comprometido a establecer un grupo de coordinación militar, con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco.

Mientras, Washington movilizará a sus socios internacionales para que apoyen activamente a Beirut en la reconstrucción del país y la reactivación de su economía. La retirada definitiva del Ejército israelí acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo de Hezbolá.