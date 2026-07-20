Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

Raíz negra, ritmos melódicos, funk y soul. Bajo esos términos se puede definir el glosario de sonidos que ha abarcado la carrera del artista chileno Solo Di Medina, inaugurada en 2007, tras su paso por exitosas sociedades como La Pozze Latina y DJ Raff y Solo di Medina.

Ahora el músico presenta Yuri Gagarin, sencillo que toma el imaginario del primer cosmonauta de la historia, lo que lo lleva a hablar de exploración, identidad y nuevos comienzos, con un pop cargado de groove.

“El nuevo material del cantante Victor Flores sigue profundamente conectado con la música negra: el latin soul será su columna vertebral, acompañado por influencias del funk, el pop y el rock, reafirmando la identidad artística que Solo Di Medina ha cultivado durante décadas, ahora con una producción renovada y una mirada más madura”, describe un comunicado.

Yuri Gagarin es la puerta de entrada a una era que promete reunir las mejores facetas musicales y artísticas del cantante: una propuesta personal y ambiciosa. Un nuevo disco que ya se vislumbra en el horizonte.

Puedes escuchar aquí la canción: