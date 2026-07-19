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    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Aunque los tratamientos convencionales siguen siendo la principal herramienta contra el cáncer, diversos estudios muestran que algunos cambios en el estilo de vida pueden influir de manera significativa en el pronóstico, la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer ruizluquepaz

    Aunque un diagnóstico de cáncer suele generar una sensación de pérdida de control, la evidencia científica indica que existen cambios en el estilo de vida que pueden marcar una diferencia importante en la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

    Así lo plantea una revisión publicada por The Washington Post, que resume las investigaciones más recientes sobre el impacto de hábitos como dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, hacer ejercicio y mejorar la alimentación.

    Dejar el tabaco

    Entre todos ellos, abandonar el tabaco aparece como la medida con mayor respaldo científico.

    Un estudio que analizó más de 130 investigaciones, con más de 50.000 personas con cáncer de pulmón o de cabeza y cuello, encontró que cerca de un tercio de los pacientes seguía fumando después del diagnóstico.

    Sin embargo, la evidencia muestra que continuar con este hábito aumenta el riesgo de recurrencia, de desarrollar un segundo cáncer y de morir tanto por la enfermedad como por otras causas.

    En contraste, otros estudios observaron que quienes dejaron de fumar alcanzaron una supervivencia casi un 30% mayor.

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    El alcohol y el cáncer

    El alcohol también parece influir en el pronóstico. Un análisis realizado en 15.000 adultos con cáncer, participantes del programa estadounidense All of Us, encontró que el 78% consumía alcohol de manera habitual.

    Además, otro estudio mostró que los pacientes con cáncer del tracto aerodigestivo superior que continuaban bebiendo tenían más del doble de riesgo de desarrollar un segundo cáncer.

    Aunque la evidencia es menos contundente que la del tabaquismo, los especialistas coinciden en que reducir o eliminar el consumo de alcohol puede favorecer mejores resultados.

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Actividad física

    La actividad física es otro de los hábitos con mayor impacto.

    Los expertos la consideran una forma de “medicina complementaria”, ya que ayuda a disminuir la fatiga, preservar la masa muscular y mejorar la calidad de vida durante y después del tratamiento.

    Un metaanálisis de 150 estudios encontró que las mujeres con cáncer de mama que realizaban ejercicio redujeron en un 36% su riesgo de morir por cualquier causa y en un 31% la mortalidad por cáncer de mama.

    En hombres con cáncer de próstata, el mismo análisis observó una reducción del 37% en la mortalidad general.

    Beneficios similares también se han descrito en personas con cáncer de pulmón y colorrectal.

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer. Foto: referencial.

    Alimentación sana

    Respecto a la alimentación, la evidencia favorece un patrón similar a la dieta mediterránea: abundante en frutas, verduras y cereales integrales, y bajo en carnes rojas y alimentos procesados.

    El estudio Women’s Intervention Nutrition Study (WINS), que incluyó a casi 2.500 mujeres con cáncer de mama, encontró que una dieta baja en grasas redujo en un 24% el riesgo de recurrencia cinco años después.

    Asimismo, un análisis de más de 9.200 sobrevivientes de cáncer de mama mostró que quienes seguían una alimentación rica en alimentos de origen vegetal reducían su mortalidad en un 23%.

    La dieta incluía frutas, verduras y cereales integrales, además de bajas cantidades en carnes rojas, grasas, grasas saturadas y aceites.

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer Tendencias / La Tercera

    En cáncer colorrectal, diversos estudios han asociado un patrón de alimentación mediterráneo con una disminución cercana al 50% en el riesgo de muerte.

    En cambio, una revisión sistemática de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO) concluyó que todavía no existe evidencia suficiente para recomendar dietas restrictivas, como la cetogénica o el ayuno, con el objetivo de mejorar la evolución del cáncer.

    En conjunto, las investigaciones muestran que, aunque estos hábitos no sustituyen los tratamientos médicos, sí pueden convertirse en aliados importantes para vivir más y con una mejor calidad de vida después de un diagnóstico de cáncer.

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