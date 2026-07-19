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    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Durante el pasado viernes, nueve regiones suspendieron sus clases. Sin embargo, este lunes habrá zonas más acotadas en las que regirá la medida.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Sistema frontal: ¿qué sectores no tendrán clases este lunes? JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Como medida preventiva por el sistema frontal que afecta a 10 regiones del país, el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para el 20 de julio en establecimientos de tres regiones.

    En concreto, se trata de los recintos de educación parvularia, básica y media del sector continental de la Región de Valparaíso, de la Provincia del Huasco en la Región de Atacama y de la Región de Coquimbo.

    “Esta medida busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y sus familias”, reforzaron desde la cartera del Interior.

    Sistema frontal: ¿qué sectores no tendrán clases este lunes? JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La determinación fue comunicada luego de una sesión de la mesa técnica nacional durante el sábado, instancia encabezada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    Debido a la emergencia climática, el pasado 17 de julio se suspendieron las clases para las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía. No obstante, la situación será distinta en el penúltimo lunes de julio.

    ¿Qué zonas no tendrán clases este lunes?

    De acuerdo a lo informado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, este lunes 20 de julio no habrá clases:

    • Toda la Provincia de Huasco en la Región de Atacama.
    • Toda la Región de Coquimbo.
    • Toda la zona continental de la Región de Valparaíso.

    Lee también:

    Más sobre:Sistema frontalClasesRegión de ValparaísoProvincia del HuascoRegión de CoquimboSuspensión de clasesMineducMinisterio de Educación

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