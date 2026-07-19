Cada vez menos “diversión”: Cómo sobrevive Enjoy, sólo con su marca y dos casinos en regiones

El pasado lunes, Enjoy cerró la venta de uno de sus activos más preciados: su hotel y casino en Uruguay. Pero el dinero de la transacción no irá a la empresa, sino que a pagar a los acreedores de un bono que colocó justamente para comprar el ExConrad de Punta del Este.

Es que tras dos reorganizaciones judiciales después de una pandemia que la golpeó severamente, Enjoy está lejos de lo que era. Hace una década llegó a operar 12 casinos, incluyendo uno en Argentina, uno en Uruguay y otro en Colombia. Hoy sólo opera dos: uno en San Antonio y otro en Los Ángeles. Llegó a tener 5 mil trabajadores y hoy sólo cuenta con 350. Hace 10 años era controlada por la familia Martínez, hoy su propiedad está atomizada y su mayor accionista es un ex acreedor, el grupo financiero Euroamerica, con un 15,25%.

La segunda reorganización, firmada en agosto de 2024, obligó a Enjoy a desprenderse de sus activos más interesantes, como sus hoteles en Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas, que quedaron bajo una nueva empresa llamada Casinos de Chile, más Punta del Este. Pero en este proceso, también devolvió sus licencias de casino en Viña, Pucón y Coquimbo.

La venta de Punta del Este, valorizada en US$160 millones, permitió pagar parte de un bono internacional de US$300 millones de 2017. Y las operaciones de Coquimbo y Pucón, que eran prenda de garantía, están a la venta para pagar los US$117 millones que faltan por saldar. Además, existe un bono local de $47 mil millones que también está dentro del acuerdo de reorganización.

Dos empresas distintas

Casinos de Chile, que funciona de manera independiente a Enjoy, cuenta entre sus accionistas a otros acreedores del bono nacional, como la empresa de seguros de crédito Avla, la gestora de inversión en activos alternativos WEG Capital y el banco BTG Pactual.

Sus establecimientos, sin embargo, conservaron la marca, que aún le pertenece a Enjoy. Por eso todos los casinos están agrupados también en una página web común.

“Nosotros, Enjoy, tenemos un acuerdo de uso de marca con Casinos de Chile. Pero son hoy día dos empresas completamente diferentes”, aclara Andrea Wolleter, gerenta general de Enjoy y exdirectora de Sernatur.

“Enjoy está operando el casino de Los Ángeles y de San Antonio. Y Rinconada está comprometida como aporte a Casinos de Chile, pero aún no se ha materializado, por una precautoria judicial, por tanto seguimos consolidándola”, explica Wolleter.

-¿Esto significa que Enjoy tiende a una muerte natural? ¿O al revés, a partir de estos dos activos pretenden volver a crecer?

-Estamos todavía en proceso de cumplir con los compromisos del acuerdo de reorganización y darle una sustentabilidad en el tiempo a la compañía, entendiendo que Enjoy tiene una marca reconocida.

-¿La marca es su activo más relevante?

-Sí, claro.

-Y dada su importancia, los accionistas de Enjoy, ¿no tienen la idea de darle un reimpulso?

-Vamos a ir paso a paso, pero nuestra primera prioridad es, hoy día, cumplir con nuestros compromisos.

Pero responder a los compromisos no ha sido fácil. Wolleter dice que están realizando distintas acciones comerciales para rentabilizar sus negocios en San Antonio y Los Ángeles, operaciones que son viables, afirma.

Pero en cuando a la idea de crecer, hay más cautela. De hecho, desde que devolvió sus licencias, Enjoy no ha participado en licitaciones de casinos. “Nosotros renunciamos a las licencias de Viña, Coquimbo y Pucón. Y la regulación que permite la renuncia, te inhabilita para postular a esas licencias”, aclara. Sin embargo, Enjoy no está inhabilitada para participar en otros procesos.

Una industria en serios problemas

Según sus estados financieros, Enjoy en 2024 registró pérdidas atribuibles por $172.994 millones; en el ejercicio 2025 tuvo ganancias por $29.718 millones, y en el primer trimestre de este año, anotó un saldo negativo de $3.482 millones.

Sus ventas en los primeros tres meses del año llegaron a $14.713 millones, una estrepitosa caída respecto a los $ 24.371 millones del mismo periodo del año anterior.

“Hay que entender que estamos en un contexto de industria complejo”, dice Wolleter.

El año pasado, las visitas a los casinos físicos bajaron un 7,5% a nivel general y los ingresos cayeron un 4,5%. En Enjoy, el descenso en las visitas fue peor, de más del 15%.

“Estamos en un momento complejo como industria, con lo que ha pasado con las plataformas digitales y los casinos físicos ilegales, que están en todos lados”, reclama.

Y aquí Wolleter saca su pasado gremial, pues fue vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), para plantear la necesidad de regular a estas industrias que operan, según ella, fuera de la ley: “Se hace urgente una regulación”.

“Como industria, estamos muy fiscalizados y regulados por la Superintendencia de Casinos. Tenemos políticas de juego responsable, hay sistemas de autoexclusión, políticas que permiten resguardar también a las personas, controles biométricos, cosa que no sucede con las plataformas online, que funcionan sin ningún tipo de regulación ni de fiscalización”, advierte.

-Pero con regulación, las plataformas online se legalizarían y se convertirían en una amenaza legal para los casinos físicos.

-Queremos una cancha pareja, para competir con igualdad de condiciones, donde esté primero la protección de las personas, de los jóvenes, que hoy día están jugando sin ningún tipo de fiscalización.

Pero la gerenta no sólo apunta a que exista una normativa para las plataformas de juego en línea, sino que también en la misma ley se discutan cambios a la actual legislación que aplica a los casinos físicos.

Por ejemplo, Wolleter pide que deje de aplicarse el cobro de una entrada al casino que va directo a las arcas fiscales, que acusa de ser un impuesto adicional.

Y desliza también, en un ambiente de digitalización, que la industria se desarrolle a través de una experiencia multiplataforma, por ejemplo a través de canales online, que permita competir con los sitios que hoy ya operan irregularmente.

En tal sentido, manifestó su disconformidad con la decisión del Servicio de Impuestos Internos, apoyada por el Ministerio de Hacienda, de cobrar IVA a las plataformas de juego online.

“La verdad es que cuando tú ves que está todo plagado de publicidad de una industria que está prohibida, entonces algo no cuadra”, reclama. “Y como que no tiene mucho sentido el que regularices por la vía impositiva y no por la regulación que corresponde”, agrega.

Respecto al avance legislativo del proyecto de ley, que hoy está en segundo trámite en el Senado, Wolleter cree que depende de la voluntad política para sacarlo adelante, de que se den señales políticas en tal sentido. Y admite que esas señales no están.