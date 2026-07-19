Mikel Oyarzabal, el goleador vasco que nadie tenía en sus registros

La felicidad se extiende por toda España. La Furia Roja consiguió este domingo doblegar a Argentina en la final del Mundial de Norteamérica, consiguiendo el segundo título de su historia tras Sudáfrica 2010.

Si bien el paso del equipo presentó algunas dudas al empatar sin goles contra Cabo Verde en su estreno en la Copa en Atlanta, pronto estas quedaron atrás. Luego, en la fase de grupos, goleó por 4-0 a Arabia Saudita y se impuso por la cuenta mínima a Uruguay para avanzar como líder a los dieciseisavos de final.

En dicha ronda, doblegó con autoridad a Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia en las semifinales por 2-0.

En todo este camino hubo un jugador que destacó de manera sorpresiva con su poder goleador. Se trata de Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad, nacido en Eibar, con 29 años, se metió en la historia de su selección con todo.

Ya en el duelo de semifinales contra los galos igualó el récord de mayor número de goles de un jugador español en la misma edición de un Mundial, convirtiendo el quinto, igualando lo hecho por Emilio Butragueño, quien lo hizo en México 1986, y David Villa en Sudáfrica 2010.

Este tanto llegó a través de un lanzamiento penal en el minuto 22 del encuentro contra Les Bleus, cifra que le permitió instalarse en el sexto lugar de la clasificación de goleadores hispanos en un solo Mundial.

Aquel tanto, además, lo dejó como una de las referencias ofensivas del proceso a cargo de Luis de la Fuente con 18 goles y seis asistencias.

La corazonada sobre la final

Justo después de inscribirse en la final del Mundial, Oyarzabal entregó señales de confianza en el trabajo individual y colectivo de la selección española.

“Todo el mundo va en una misma dirección con la misma idea, conscientes de lo que es importante: poner lo que cada uno tiene y puede dar al servicio del colectivo. Inmensamente feliz, es algo que ni te imaginas cuando eres pequeño”, manifestó en la ocasión.

“Si tienes oportunidad de viajar a ver algún partido de un Mundial cerca de casa, nadie lo hubiera imaginado y podemos decir orgullosos que estamos en una final”, complementó.

Por último entregó unas palabras que, ahora con el trofeo en la mano, cobra mayor relevancia: “Sabemos dónde estamos: a un pasito de conseguir algo histórico que nadie de nosotros se imaginó”.

“En España toda la gente que está apoyando detrás de nosotros, no somos del todo conscientes. Al igual que pasó en la Euro. Cuando vuelves allí te das cuenta de lo que supone. Estamos muy felices, ojalá se pueda dar”. Y se dio.

Los orígenes y vida familiar de Oyarzabal

Mikel Oyarzabal nació el 21 de abril de 1997 en la ciudad de Éibar y es hijo de Ernesto Oyarzabal y Dorleta Ugarte quienes siempre han sido uno de sus apoyos fundamentales, en especial durante el inicio de su carrera deportiva.

Oyarzabal también reveló en una entrevista que antes de dedicarse al fútbol, hizo otros deportes como natación y judo, especialidad que practicó su padre durante buena parte de su vida. “Me parece un deporte que aporta muchas cosas: educación, respeto, valores...” También practicó natación. Y, luego, ya el fútbol, contó en Marca.

Así, desde los 11 años, la vida del ahora futbolista se centró en el balompié, pero nunca abandonó los estudios. De hecho, en 2019 se graduó en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Deusto.

“Antes de empezar el fútbol quise comenzar una carrera”, contó en el programa Jugones La Sexta. “Cuando no podía ir a clase ellos me pasaban los apuntes”, señaló en referencia a los dos amigos con los que vivía en Donosti en sus inicios en la Real Sociedad.

En lo deportivo, en 2017 consiguió el llamado para representar a la selección española en la categoría Sub 21 y desde entonces no se alejó de la Furia Roja y fue acumulando títulos.

En 2019 se proclamó campeón de la Eurocopa Sub 21, anotando dos goles en cinco partidos, y se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras caer en la final contra Brasil.

En junio de 2024 se convirtió en el tercer jugador en la historia de la selección de España en marcar un triplete tras iniciar el duelo como suplente y un mes después fue el encargado de anotar el gol de la victoria en la final de la Eurocopa que disputó contra Inglaterra.

Así, el título del Mundial 2026 llega a aumentar este palmarés soñado para el atacante.