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    Culto

    Geoff Tate presenta en Chile “Operation Mindcrime The Final Chapter”

    La cita con el clásico cantante de Queensryche, será el próximo sábado 16 de enero en el Teatro Cariola.

    Por 
    Equipo de Culto

    El vocalista multiplatino y nominado al premio Grammy Geoff Tate, la legendaria voz detrás de uno de los catálogos más influyentes del metal progresivo, regresa a Chile con su aclamada gira Operation: Mindcrime – The Final Chapter Tour.

    La cita será el próximo sábado 16 de enero en el Teatro Cariola.

    Con una interpretación en vivo del icónico álbum Operation: Mindcrime en su totalidad, junto con los grandes clásicos favoritos y material recientemente publicado, esta gira marcará la última vez que Geoff Tate interpretará íntegramente este legendario disco, poniendo punto final a un capítulo celebrado durante décadas en escenarios de todo el mundo.

    Recordemos que Tate fue la voz de Queensryche entre 1983 con el epé homónimo y oficialmente hasta el disco “Dedicated To Chaos” en 2011. Considerado ampliamente como uno de los mejores álbumes conceptuales en la historia del rock y el metal, Operation: Mindcrime sigue siendo una obra fundamental que ayudó a redefinir el metal progresivo gracias a su narrativa cinematográfica, su innovadora propuesta conceptual y canciones atemporales como “Revolution Calling”, “Eyes of a Stranger” e “I Don’t Believe in Love”.

    Acompañado por una destacada formación multinacional de músicos provenientes de Estados Unidos, Brasil, Irlanda, Italia, Escocia y Francia, Tate ofrece un espectáculo poderoso e inmersivo que rinde homenaje al legado de este álbum clásico, al tiempo que continúa explorando nuevos límites creativos.Con

    Operation: Mindcrime – The Final Chapter Tour, Geoff Tate (de actuales 67 años), honra el legado de una de las obras maestras que definieron el metal progresivo, al mismo tiempo que continúa desafiándose creativamente, conquistando tanto a los seguidores de toda la vida como a nuevas audiencias alrededor del mundo.

    Las entradas para el show están disponibles via Passline.

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