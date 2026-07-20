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    EE.UU. impone aranceles del 50% a parte de las importaciones canadienses

    La medida, firmada por el presidente Donald Trump, entrará en vigor el 19 de agosto por un período inicial de 30 días. Washington acusa a Canadá de aplicar políticas arancelarias "discriminatorias" que perjudican a las empresas estadounidenses.

    Por 
    Luis Cerda
     
    Europa Press

    El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la imposición de aranceles adicionales del 50% a parte de las importaciones provenientes de Canadá, en una nueva escalada de las tensiones comerciales entre ambos países.

    La medida fue establecida mediante una orden firmada por el presidente Donald Trump, entrará en vigor el 19 de agosto y tendrá una duración inicial de 30 días. La decisión fue adoptada al amparo de la Ley de Aranceles de 1930, por lo que no requiere la aprobación del Congreso.

    Según la orden ejecutiva, Washington sostiene que la política comercial canadiense perjudica a las empresas automotrices estadounidenses al favorecer a fabricantes de otros países, lo que -asegura- ha provocado una reducción significativa de las exportaciones de vehículos de Estados Unidos hacia Canadá.

    “Considero necesario, apropiado y de interés público imponer aranceles adicionales ‘ad valorem’ del 50% a ciertos productos de Canadá”, señala el documento.

    La orden añade que “Estados Unidos, las empresas y trabajadores de Estados Unidos y el comercio de Estados Unidos sufren por los aranceles discriminatorios, desiguales e irracionales”.

    Entre los productos alcanzados por la medida figuran equipos eléctricos, como frigoríficos, además de otras maquinarias, de acuerdo con el anexo de la normativa.

    La decisión podría abrir un nuevo capítulo en la disputa comercial entre ambos países, considerando que Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, lo que aumenta el riesgo de una nueva guerra arancelaria entre ambos vecinos.

    Más sobre:Estados UnidosCanadáAranceles

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