Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo. Foto: ATON.

Comienza una nueva semana, y continúan los días de lluvia en gran parte de Chile. Ahora, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) apunta a la llegada de cuatro nuevos sistemas frontales que continuarán dejando precipitaciones en distintas regiones.

“Las lluvias no dan tregua”, advirtieron desde Meteochile, en una publicación en redes sociales donde pronostican lluvia, viento, tormentas eléctricas y bajas temperaturas para las distintas zonas del país.

¿Por dónde pasarán los nuevos frentes, y qué regiones tendrán más lluvia durante los próximos días?

Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo. Foto: ATON.

Las regiones afectadas por nuevos sistemas frontales en Chile

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que durante esta semana llegarán cuatro nuevos sistemas frontales: el primero este lunes 20 de julio, el segundo el martes 21, el tercero el jueves 23 y el cuarto el sábado 25.

Según Meteochile, el primer sistema frontal dejará las precipitaciones más importantes durante gran parte de la semana. Este es su pronóstico, según el sector:

Zona norte: predominarán los cielos nublados, variando a despejado, en la costa. En Atacama, habrá precipitaciones y viento de hasta 40 km/h, con rachas de 60 km/h en sectores costeros. Estas condiciones predominarán desde hoy hasta el martes en valle del Huasco.

Zona central: desde la Región de Coquimbo hasta el Maule, perdurarán las precipitaciones este lunes 20. Desde el martes, el frente avanza hacia la Región del Biobío, donde las lluvias pueden extenderse hasta la mañana del viernes.

Zona sur: el martes 21, el sistema frontal ingresará a las regiones de La Araucanía y Los Ríos, con vientos de hasta 50 km/h en La Araucanía. En Los Lagos, las precipitaciones comenzarían el miércoles y podrían prolongarse hasta el viernes.

Zona austral: en Aysén y Magallanes continuarán las bajas temperaturas, con mínimas de hasta −9 °C, además de escarcha matinal y nubosidad parcial.

El segundo frente llegaría el martes y afectaría a las regiones entre Atacama hasta La Araucanía. Este no llegaría a Santiago, advirtió el periodista Sepúlveda, razón por la que habrá una breve pausa en las precipitaciones de lunes a martes.

Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo. Foto: ATON.

El jueves, el tercer sistema frontal hará ingreso y afectará a sectores de la Región de Valparaíso hasta la Región de Aysén. Se mantendrá activo hasta el viernes.

Y, por último, el cuarto frente aparecerá el sábado, pero sus efectos se limitarán al centro-sur y sur del país.