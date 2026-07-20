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    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Se trata del próximo gran evento para los superhéroes del Universo Cinematográfico de Marvel que ya tiene su fecha confirmada para exhibirse en salas.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Ya se encuentra disponible el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday, el siguiente gran evento para el desarrollo del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

    La película reúne una vez más a Los Vengadores para enfrentar a una nueva amenaza, donde esta vez el villano es Doctor Doom, interpretado por Rober Downey Jr., quien regresa del lado del mal tras encarnar a Iron Man.

    Además, el bando de los protagonistas también recibe a caras conocidas, según adelantan las imágenes de la producción de Disney, como Pedro Pascal en la piel de Reed Richards y sus compañeros de Los 4 Fantásticos.

    Con todo, un esperado momento para los fanáticos de la saga son las apariciones de Patrick Stewart e Ian McKellen, quienes históricamente han interpretado al Profesor y Magneto en las cintas de X-Men.

    Sin embargo, la gran revelación del adelanto de la película es la llegada de Chris Evans, quien regresa tras dejar el manto del Capitán América, pero se mantiene digno de tomar el Mjolnir.

    Cuándo se estrena Avengers: Doomsay

    Avengers: Doomsay, la nueva película de Marvel, se estrena en cines el 17 de diciembre.

    De momento, los fanáticos pueden volver a ver las anteriores producciones de la saga, incluyendo series, en la plataforma de streaming Disney+.

    Más sobre:CinePelículasAvengersAvengers DoomsdayAvengers: DoomsdayDoomsdayMarvelVengadoresLos VengadoresVengadores DoomsdayTráilerLos 4 FantásticosX-MenX MenProfesor XMagnetoChris Evans

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