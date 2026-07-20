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    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    El beneficio facilita hasta 170 UF que se distribuyen de forma mensual para complementar este gasto.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos. Foto referencial de archivo

    Actualmente se mantiene abierta la postulación al Subsidio de Arriendo, a través del llamado regular de 2026.

    Dicho trámite se puede realizar en línea, en el sitio del Ministerio de Vivienda minvu.cl, o de forma presencial en oficinas de atención Serviu.

    El actual proceso comenzó el pasado 7 de julio y se recibirán solicitudes hasta el próximo viernes 7 de agosto.

    Se debe considerar que el programa acepta postulaciones como grupo familiar, o de forma individual si se trata de una persona mayor de 60 años.

    Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos para acceder al subsidio:

    • Contar con cédula de identidad vigente.
    • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.
    • Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.
    • Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.020.000).

    Cómo funciona el Subsidio de Arriendo

    El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.942.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.

    Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

    También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.

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