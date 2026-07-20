¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos. Foto referencial de archivo

Actualmente se mantiene abierta la postulación al Subsidio de Arriendo, a través del llamado regular de 2026.

Dicho trámite se puede realizar en línea, en el sitio del Ministerio de Vivienda minvu.cl, o de forma presencial en oficinas de atención Serviu.

El actual proceso comenzó el pasado 7 de julio y se recibirán solicitudes hasta el próximo viernes 7 de agosto .

Se debe considerar que el programa acepta postulaciones como grupo familiar, o de forma individual si se trata de una persona mayor de 60 años.

Además, se debe cumplir con los siguientes requisitos para acceder al subsidio:

Contar con cédula de identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

Contar con ahorro mínimo de 4 UF ($163.000 aprox.) en una cuenta de ahorro para la vivienda.

Contar con un ingreso familiar de entre 7 UF ($285.000 aprox.) y 25 UF ($1.020.000).

Cómo funciona el Subsidio de Arriendo

El Subsidio de Arriendo facilita hasta 170 UF ($6.942.000 aprox.), que se entregan de forma mensual con un tope de 4,2 UF ($171.000 aprox.) para destinar a este gasto.

Sin embargo, en las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes cuentan con tope de 4,9 UF ($200.000 aprox.) mensual.

También cabe considerar que subsidio se puede emplear en un arriendo que no supere las 11 UF ($449.000 aprox.) o 13 UF ($530.900 aprox.) en las regiones mencionadas anteriormente.