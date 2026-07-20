SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Rating del domingo 19 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa cuáles fueron los contenidos más vistos en la televisión abierta durante la jornada.

    Equipo de GrowthPor 
    Equipo de Growth
    España vs Argentina. Foto de redes sociales Selección Española

    A diario la empresa Ibope elabora el rating que ayuda a ordenar los contenidos de televisión preferidos entre las audiencias.

    Con una nueva metodología, para sumar a la TV abierta la medición del consumo de contenidos en cable, plataformas digitales y dispositivos móviles, las preferencias a la hora de elegir entre las alternativas de la programación abarcan ahora un universo de 16,6 millones de personas.

    En televisión abierta nacional compiten principalmente los canales Chilevisión, Mega, Canal 13 y TVN, con una amplia oferta de producciones.

    Matinales, noticieros, teleseries y una variedad de propuestas de conversación y entretenimiento son parte de la parrilla de los canales de Chile que son protagonistas en la medición.

    Para conocer el rating diario en la TV, el registro abarca las 16 regiones a nivel nacional, permitiendo una mejor representación y precisión de los datos.

    El rating del domingo 19 de julio de 2026

    Estos son los programas más vistos el domingo 19 de julio, según el rating de televisión abierta elaborado por Ibope.

    1. FIFA World Cup 2026 / España - Argentina
    2. Ceremonia de Premiación Copa Mundial
    3. CHV Noticias Central
    4. FIFA World Cup 2026 (La Previa)
    5. Meganoticias Prime Domingo
    6. Fiebre de Baile
    7. Teletrece
    8. Meganoticias Siempre Juntos
    9. Teletrece Tarde
    10. Meganoticias Actualiza Domingo
    Rating 19 de julio. Foto: Ibope

    De acuerdo a Ibope, su medición incorpora el People Meter 7, tablet que optimiza la recopilación de datos en los hogares, junto a Focal Meter, dispositivo que mide el consumo de video en pantallas inteligentes, computadores, tablets y smartphones.

    Otro cambio significativo considera pasar de métricas en porcentajes a valores absolutos, que permiten conocer el número exacto de personas que consumen un determinado contenido.

    “La forma en que consumimos contenido cambió radicalmente con la digitalización y la medición de audiencia también debía evolucionar”, destaca Ignacio Mirchak, Country Leader de Ibope en Chile en el anuncio oficial.

    “Es un avance importante porque nos permitirá conocer el alcance real, optimizar la inversión publicitaria y mejorar la toma de decisiones estratégicas”, añade.

    Más sobre:TelevisiónRatingCanalesProgramasCómo fue el ratingQuién ganó el ratingTransmisiónTVCHVChilevisiónMegaCanal 13TVN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de las víctimas fatales y el desfase con el conteo de Senapred

    Carabineros ejecuta evacuación aérea desde La Higuera a La Serena de mujeres que necesitaban atención médica

    Las razones de los ministros Barros, Campos, García, Arzola y Chomali para no estar en terreno el fin de semana de la emergencia

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Gobierno juega sus cartas para que megarreforma se vote sí o sí este martes y evitar la “comisión del terror”

    El peritaje clave de la PDI que estableció que los supuestos informes de la asesora de Calisto no fueron elaborados por ella

    Lo más leído

    1.
    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    2.
    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    Sistema frontal: revisa las regiones que seguirán con lluvias y fuertes vientos este lunes

    3.
    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Sistema frontal: ¿qué zonas no tendrán clases este lunes 20 de julio?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    ¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo 2026? Revisa los plazos y requisitos

    Rating del domingo 19 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 19 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    ¿Qué significa el Estado de Catástrofe en Chile?

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de las víctimas fatales y el desfase con el conteo de Senapred
    Chile

    Las vidas interrumpidas por el temporal: lo que se sabe de las víctimas fatales y el desfase con el conteo de Senapred

    Carabineros ejecuta evacuación aérea desde La Higuera a La Serena de mujeres que necesitaban atención médica

    Las razones de los ministros Barros, Campos, García, Arzola y Chomali para no estar en terreno el fin de semana de la emergencia

    Ministro Quiroz dice que están trabajando para definir los recursos que destinarán por los efectos del sistema frontal
    Negocios

    Ministro Quiroz dice que están trabajando para definir los recursos que destinarán por los efectos del sistema frontal

    Comunidad indígena presenta reclamación contra proyecto de Barrick en la misma zona de Pascua Lama

    Las cifras del Mundial de Fútbol más lucrativo de la historia

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo
    Tendencias

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Radiografía a la final en la que ganó el fútbol: el gran presente de España y su auspicioso futuro de cara al Mundial 2030
    El Deportivo

    Radiografía a la final en la que ganó el fútbol: el gran presente de España y su auspicioso futuro de cara al Mundial 2030

    “No hay intención de ningún festejo”: jugadores de Argentina rechazan feriado tras perder la final del Mundial

    Chiqui Tapia mira atento: la FIFA investiga a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial ante España

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027
    Cultura y entretención

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    “No fue suficientemente impactante”: las críticas al show de medio tiempo de la final del Mundial (y su rating en Chile)

    Geoff Tate presenta en Chile “Operation Mindcrime The Final Chapter”

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico
    Mundo

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino