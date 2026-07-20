Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio. Foto: Pexels

Cuando se habla de un envejecimiento saludable, el ejercicio físico y una alimentación equilibrada suelen ocupar el centro de la conversación.

Sin embargo, una nueva investigación sugiere que existen otras actividades cotidianas que también podrían ayudar a mantenerse físicamente fuerte durante la vejez .

Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

¿De qué trata el estudio?

Así lo plantea un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Monash, en Australia, quienes siguieron durante 11 años a 12.862 personas de 70 años o más para analizar qué factores se relacionaban con un menor riesgo de desarrollar fragilidad .

La fragilidad es una condición asociada al deterioro del organismo que aumenta la probabilidad de caídas, hospitalizaciones y enfermedades.

Como explican los autores del estudio en una columna en The Conversation, “la socialización y el aprendizaje estaban relacionados con mantenerse físicamente más fuerte durante más tiempo” .

La investigación evaluó 19 tipos de actividades sociales, cognitivas y culturales, desde resolver crucigramas o jugar ajedrez hasta escribir cartas, asistir a clases o participar en clubes comunitarios.

En paralelo, los investigadores monitorearon distintos indicadores de salud física, cognitiva y funcional de los participantes para medir cómo envejecían con el paso del tiempo.

¿Cuáles fueron los resultados?

Los resultados mostraron que quienes participaban en un club u organización local tenían, en promedio, un 3% menos de probabilidades de desarrollar fragilidad durante un período de siete años.

Del mismo modo, contar con una red de apoyo amplia , de al menos cuatro familiares o amigos a quienes recurrir regularmente, también se asoció con un menor riesgo.

Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio. Foto: Pexels

Las actividades de estimulación mental también mostraron beneficios.

Según la investigación, jugar cartas, ajedrez o resolver rompecabezas y crucigramas se relacionó con una reducción cercana al 4% en el riesgo de fragilidad.

Asimismo, realizar actividades de lectoescritura, como escribir, utilizar un computador o asistir a cursos, se asoció con un riesgo aproximadamente 2% menor.

El análisis de los autores

Los investigadores destacan que “ estas diferencias son modestas pero consistentes , participar regularmente en ciertas actividades sociales y de aprendizaje podría ayudarte a mantenerte más saludable durante más tiempo”.

Otro hallazgo fue que los beneficios fueron más evidentes en las mujeres.

En ellas, las actividades sociales y de aprendizaje se asociaron con una reducción de entre un 3% y un 6% en el riesgo de fragilidad, mientras que en los hombres ese efecto no fue significativo.

Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio. Foto: Pexels

Los autores aclaran que la investigación no comparó estos hábitos con otros factores ampliamente estudiados, como el ejercicio físico o una dieta saludable .

“Es difícil saber si las actividades sociales y de aprendizaje previenen la fragilidad con mayor eficacia que otros factores del estilo de vida, como el ejercicio físico y la dieta”, señalan, añadiendo que esa será una pregunta relevante para futuras investigaciones.

4 actividades para un mejor envejecimiento, según los autores