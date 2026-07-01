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    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Cuáles son los síntomas del delirium en adultos mayores, por qué suele confundirse con demencia o vejez y cómo detectarlo a tiempo para evitar complicaciones, según un médico.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores y que puede dejar secuelas permanentes Tendencias / La Tercera

    Aunque es una de las condiciones de salud más frecuentes en los adultos mayores, el delirium sigue siendo ampliamente desconocido. Se trata de una alteración que puede aparecer de forma repentina, pasar inadvertida e incluso confundirse con el envejecimiento, demencia o depresión, retrasando un diagnóstico que puede ser clave para evitar complicaciones graves.

    “No es una enfermedad en sí, sino una señal de alarma de que algo grave está ocurriendo en el organismo”, dice el Dr. Andrés Glasinovic, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en conversación con La Tercera.

    El médico es uno de los investigadores que publicó un artículo que entrega una advertencia importante para Chile: hasta al 30% de los adultos mayores hospitalizados y más del 50% de quienes permanecen en unidades de cuidados intensivos tienen delirium. También se observa con frecuencia en las residencias de adultos mayores (ELEAM).

    Pero es difícil darse cuenta de que un paciente mayor tiene esta condición. Esto, porque “una de sus formas más comunes hace que el paciente se vuelva más somnoliento y desconectado con el medio. La familia cree que es ‘cansancio’ o ‘vejez’ y el personal de salud, si no está entrenado, lo etiqueta como depresión o demencia”.

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores y que puede dejar secuelas permanentes Tendencias / La Tercera

    “Muchos de los casos pasan sin diagnóstico, convirtiéndolo en una epidemia creciente y oculta en el adulto mayor”.

    Esto cobra mayor relevancia en Chile, y es que está convirtiéndose rápidamente en un país envejecido.

    Cuáles son los síntomas del delirium en adultos mayores

    Una de las principales características del delirium es la rapidez con que la que se presenta, explica el médico.

    El envejecimiento suele ser lento, y la demencia progresa con el paso de los años. En cambio, el delirium aparece de un día para otro, y sus síntomas van y vienen durante el día.

    Entre las señales más claras de delirium, están:

    • Cambio en la atención de manera brusca.
    • Desorientación reciente en tiempo y espacio reciente.
    • Lenguaje desorganizado.
    • Alteración de la conciencia o del estado de vigilia.
    • Cambios repentinos en el patrón de sueño.

    El Dr. Glasinovic explica que el delirium es una urgencia médica que, de no ser detectada a tiempo, puede dejar secuelas permanentes y potencialmente graves.

    Entre ellas, están un aumento de la mortalidad y enfermedades, mayor riesgo de caídas y fracturas, hospitalizaciones más prolongadas, infecciones intrahospitalarias, deterioro funcional acelerado, institucionalización precoz e incluso secuelas cognitivas permanentes.

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores y que puede dejar secuelas permanentes Tendencias / La Tercera

    Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir delirium

    El especialista explica que el riesgo de tener delirium en adultos mayores aumenta a medida que se acumulan distintos factores propios del envejecimiento.

    Entre ellos se encuentran la edad avanzada, el deterioro cognitivo previo, la presencia de múltiples enfermedades, la fragilidad física, los déficits sensoriales y la polifarmacia, es decir, el uso de más de cinco medicamentos.

    A esto se suman desencadenantes frecuentes como infecciones, deshidratación, estreñimiento, dolor no tratado, cirugías, privación de sueño e inmovilización.

    Sin embargo, “la buena noticia es que casi la mitad de los casos de delirium se pueden prevenir con medidas no farmacológicas simples y de muy bajo costo”, dice el Dr. Glasinovic.

    Algunas de estas medidas de prevención destacadas por el médico son:

    • Orientar al adulto mayor en tiempo y espacio.
    • Estimularlo cognitivamente mediante conversaciones o lectura.
    • Asegurar el uso de lentes y audífonos cuando corresponda.
    • Favorecer la movilidad.
    • Mantener una adecuada hidratación y alimentación.
    • Respetar los horarios de sueño.
    • Evitar contenciones físicas o restricciones innecesarias.

    Los desafíos del delirium en Chile

    Sobre la preparación del sistema de salud para enfrentar el delirium en adultos mayores, el académico sostiene que los hospitales y servicios de urgencia de alta complejidad, en su mayoría, sí están preparados.

    Sin embargo, advierte que “estamos al debe en general en las residencias de adultos mayores, en la atención primaria de salud y en pacientes con dependencia severa en domicilio”.

    Y es que, según el médico, existe una falta de capacitación específica de muchos equipos de salud, ausencia de protocolos estandarizados en numerosos ELEAM y centros de atención primaria, sobrecarga asistencial, fragmentación entre niveles de atención y escasa formación universitaria sobre esta condición.

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores y que puede dejar secuelas permanentes

    Por ello, plantea como prioridades implementar programas permanentes de capacitación, incorporar el delirium como materia obligatoria en las carreras de la salud, realizar tamizajes sistemáticos en todos los servicios que atienden adultos mayores y establecer protocolos nacionales para favorecer su prevención y detección precoz.

    Además, hace un llamado a incluir el delirium en las Garantías Explícitas en Salud (GES), una medida que representaría “un gran avance en salud pública”.

    Esto permitiría garantizar un diagnóstico oportuno, establecer tratamientos estandarizados, asegurar un acceso más equitativo a la atención y dar mayor visibilidad a una condición que hoy continúa siendo ampliamente subdiagnosticada.

    “Hoy, el delirium se maneja de forma dispar según el centro. Agregándolo al GES, todos los adultos mayores chilenos tendrían derecho a una atención homogénea y de calidad”.

    Finalmente, el especialista insiste en que el delirium nunca debe considerarse una consecuencia normal del envejecimiento.

    “Si su familiar que es persona mayor cambia de conducta, vigilia o atención de forma brusca, no lo minimice. Consulte rápidamente en el servicio de urgencia más cercano o con su médico de cabecera. Pregunte si evaluaron la sospecha de delirium, lleve la lista de sus medicamentos y cuente al médico cómo era el paciente antes del cambio agudo” , advierte.

    “Usted es el mejor aliado para detectar esta urgencia médica a tiempo”.

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