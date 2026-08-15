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    Arranca LaLiga en España, un torneo que cada vez tiene menos presencia chilena

    Si hace 13 años eran ocho los futbolistas nacidos en Chile que jugaban en esa competencia, hoy son apenas dos: Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, quienes defienden equipos que la temporada anterior pelearon la permanencia. A ellos se suma Manuel Pellegrini, que este año disputará la Champions con Betis.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Arranca LaLiga en España, un torneo con menos chilenos

    Este sábado 15 de agosto comienza LaLiga, una de las competencias más prestigiosas de Europa y que, a diferencia de otros años, tendrá una corta cantidad de chilenos. La primera fecha se jugará de una manera bastante interrumpida, ya que este fin de semana no verán acción Real Madrid ni Barcelona y el último duelo de esta jornada inicial está pactado para el 27 de agosto, esto producto del impacto del Mundial 2026, ya que varias figuras del torneo español que participaron en la cita planetaria se integraron hace solo unos días a sus clubes.

    En el caso de los representantes nacionales, el primero en salir a la cancha será Gabriel Suazo con Sevilla, elenco que que ya no cuenta con Alexis Sánchez, quien acaba de firmar por Montreal. El equipo andaluz recibe el sábado a Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con la ilusión de no volver a pasar susto con el descenso, algo que los acechó durante casi toda la temporada anterior.

    Gabriel Suazo. Foto: Sevilla en X.

    No obstante, su situación financiera sigue siendo débil. Además, de momento no hay demasiada claridad sobre quiénes comprarán la institución luego del término de las negociaciones con el grupo inversor vinculado a Sergio Ramos. Por eso, se desprendieron de valores bien cotizados como Akor Adams, Juanlu y Djibril Sow, y los reemplazaron por fichajes austeros como el delantero escocés Robbie Ure, el mediocampista Jon Guridi y el defensor Arouna Sangante.

    El otro futbolista nacido en Chile que estará en esta edición de LaLiga es Lucas Cepeda, en Elche. Pese a que jugó varios partidos de la pretemporada como titular, no tiene el puesto asegurado para esta campaña en el once ideal de Martín Anselmi, ex DT de Unión La Calera en 2022. Visitarán al Deportivo La Coruña el lunes 17 de agosto.

    Lucas Cepeda. Foto: Elche en X.

    En los Franjiverdes también se desempeña Matías Dituro, pero el exmeta de la UC es argentino nacionalizado chileno. Además, no cumple con los requisitos de la FIFA para defender a la Roja.

    El objetivo de Elche, al igual que el elenco de Gabriel Suazo, es salvar la categoría. Para eso incorporaron nombres como los delanteros Fer Niño y Abiel Osorio, además de los jóvenes Javier Morcillo y el argentino Tiziano Perrotta.

    El nombre nacional más relevante que estará esta temporada en el fútbol español es el de Manuel Pellegrini, como estratega de Betis. A diferencia de los otros dos chilenos, para el Ingeniero los objetivos son bastante más altos. Luego de la buena campaña anterior, el equipo verdiblanco jugará la Champions League tras 21 años de ausencia.

    Manuel Pellegrini. Foto: Raúl Zamora/Photosport RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    Para este año, el club se reforzó con Facundo Bernal, mediocampista uruguayo que viene de Fluminense por una cifra superior a los 10 millones de euros; Fran García, lateral de Real Madrid por 4 millones y Diego Conde, arquero a préstamo de Villarreal.

    Sin embargo, a pesar de la ansiedad de los hinchas de Betis por esta campaña en la que tendrán desafíos históricos, recién jugarán la primera fecha del torneo el viernes 21 de agosto, de local ante Real Sociedad.

    Los chilenos a la baja

    Parece difícil pensar que hace 13 años los futbolistas chilenos eran cuatro veces más en LaLiga que los que hay actualmente. En la edición previa al Mundial de Brasil 2014, con la Roja a un alto nivel, fueron ocho los representantes nacionales que jugaron en la competencia española: Alexis Sánchez (Barcelona), Claudio Bravo (Real Sociedad), Eduardo Vargas (Valencia), Fabián Orellana (Celta), Francisco Silva (Osasuna), Lorenzo Reyes (Betis), Manuel Iturra (Granada) y Bryan Rabello (Sevilla/Rayo Vallecano).

    Con la salida Generación Dorada de las grandes ligas, la curva de participación nacional en una de las competencias más destacadas de Europa bajó drásticamente. La temporada anterior fueron tres, ahora son solo dos futbolistas, sin considerar a Manuel Pellegrini, que se desempeña como entrenador de Betis desde 2020.

    Aún restan días para que cierre el mercado en España, pero pinta difícil que Chile rompa su tendencia en LaLiga en los últimos años.

    Más sobre:FútbolLaLigaBetisReal BetisSevillaElcheManuel PellegriniLucas CepedaGabriel Suazo

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