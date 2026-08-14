Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile. Foto: archivo.

La llegada de un nuevo sistema frontal dejará distintos tipos de precipitaciones en gran parte del país, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

De acuerdo al organismo, casi todas las regiones enfrentarán chubascos o lluvia durante, al menos, momentos específicos del fin de semana. Junto con ello, algunas localidades figuran con probabilidad de tormenta eléctrica.

En medio de este escenario, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, se refirió la mañana de este viernes a cuándo será el día en el que los efectos del evento deberían ser más intensos, según lo previsto.

Junto con ello, abordó la probabilidad de que se registren aumentos en los caudales de los ríos.

Cuándo será el día más intenso del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile. Foto: archivo. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Cuándo será el día más intenso del sistema frontal

Durante la transmisión de la mañana de este viernes, Aguilera afirmó que “el peak del sistema frontal”, es decir, cuando se observará mayor acumulación de precipitaciones, se registrará el sábado 15 de agosto .

La meteoróloga de Megatiempo presume que, para entonces, el fenómeno continuaría afectando la zona central, incluyendo sectores de Santiago y la Región de O’Higgins, donde la nubosidad estará “bien disgregada, debido a que el fenómeno tendrá características débiles”.

Sin embargo, agregó, el sábado será uno de los días con mayor intensidad en cuanto a precipitaciones, por lo que “al menos en la Región Metropolitana esperamos cerca de 20 milímetros” .

Sobre la posibilidad de que se registren aumentos en los caudales, Aguilera afirmó: “A pesar de que no hay mucha preocupación con respecto a los montos, durante la semana anterior nevó en lugares en los que regularmente cae lluvia, así que este nuevo evento puede ocasionar leves crecidas en algunos ríos ”.

Aquel riesgo podría presentarse “principalmente en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde estas precipitaciones líquidas derretirán la nieve que ya está posada y empezará a escurrir a través de ríos y quebradas”, explicó la especialista.