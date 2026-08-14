SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cobre alcanza nuevo récord en medio de menores expectativas de producción en Chile

    La cotización al contado del metal cerró con un aumento de 1,82% a US$6,59 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

    Por 
    Patricia San Juan
    Cobre alcanza nuevo récord en medio de menores expectativas de producción en Chile

    Pese a la incertidumbre externa el precio del cobre, la principal exportación del país, retomó su rally alcista y anotó un nuevo máximo histórico.

    La cotización al contado del metal cerró con un aumento de 1,82% a US$6,59 la libra en la Bolsa de Metales de Londres anotando un nuevo récord, tras la anterior marca de US$6,56 la libra anotada el 6 de agosto.

    Con ello acumuló un incremento de 2,14%, mientras que el promedio anual llegó a US$6 la libra, un 39,28% superior al acumulado al mismo periodo de 2025.

    “El precio fue impulsado por restricciones de oferta e inventarios ajustados, mientras la debilidad del mercado automotor y de crédito en China, frenaron la demanda. La menor inflación en Estados Unidos también dio soporte al precio”, dijo Cochilco en su informe semanal.

    Al respecto precisó que el principal apoyo financiero vino de Estados Unidos. En la semana se conoció que el IPC de julio subió 0,1% mensual y 3,4% anual, mientras el índice de precios al productor (PPI) no registró variación mensual y bajó a 4,7% anual. Los datos redujeron las apuestas de una nueva alza de tasas en septiembre y favorecieron al cobre, aunque la inflación permanece sobre la meta de la Reserva Federal (2%).

    Grandes mineras

    En Chile, en tanto, Antofagasta Minerals redujo su guía de producción 2026 a un rango de entre 625 mil y 655 mil toneladas, tras la detención de Los Pelambres por lluvias extremas, mientras BHP anticipa una menor producción en Escondida por menores leyes, dice el informe.

    Por el lado de la demanda China concentró las principales señales de debilidad. Las ventas domésticas de automóviles cayeron 21,1% interanual en julio y las ventas locales de vehículos eléctricos e híbridos enchufables bajaron 3,9%. Además, los nuevos préstamos bancarios en yuanes se contrajeron, anotando la mayor caída registrada; lo que refleja una débil demanda de crédito. Estas cifras aumentan la preocupación por el consumo final a los actuales niveles de precio.

    Perspectivas

    En cuanto a las expectativas a corto plazo el informe de Cochilco plantea que la próxima semana, el foco estará en comprobar si la moderación de la inflación estadounidense continúa reduciendo las expectativas de alza de tasas y si China revierte sus señales de debilidad.

    La contracción del crédito y la caída del mercado automotor elevan el riesgo de una pausa en las compras a precios altos. En sentido contrario, nuevos descensos de inventarios en Londres o Shanghái mantendrían el soporte físico, precisa el documento.

    En este contexto, añade, el sesgo de corto plazo sigue siendo favorable, aunque con menor margen para nuevas alzas, mientras que “el precio continúa respaldado por la estrechez física y las restricciones de oferta, incluidas las menores perspectivas de producción en Chile”.

    Pero sostiene que la principal interrogante será si la demanda, especialmente en China, logra sostener los actuales niveles o si el mercado entra en una fase de consolidación.

    Más sobre:MineríaCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “You’ll Never Walk Alone”: Jeff Bezos ingresa como accionista minoritario en el Liverpool

    Médico que renunció a la vicepresidencia del Colmed es absuelto de mal uso de licencia

    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    May Chomali, la ministra rebelde de Kast que contraría al gobierno y partidos

    Lo más leído

    1.
    La última victoria legal de la abogada protagonista del caso Factop, Leonarda Villalobos

    La última victoria legal de la abogada protagonista del caso Factop, Leonarda Villalobos

    2.
    Chileno es seleccionado por OpenAI para medir el impacto económico de la inteligencia artificial

    Chileno es seleccionado por OpenAI para medir el impacto económico de la inteligencia artificial

    3.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    4.
    Minera Los Pelambres refuta en tribunales segundo fallo arbitral contra Alto Maipo

    Minera Los Pelambres refuta en tribunales segundo fallo arbitral contra Alto Maipo

    5.
    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    6.
    CMF postergó norma que prohíbe a bancos dar crédito a sus directores y sociedades “aguas abajo” con voto disidente en el consejo

    CMF postergó norma que prohíbe a bancos dar crédito a sus directores y sociedades “aguas abajo” con voto disidente en el consejo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Médico que renunció a la vicepresidencia del Colmed es absuelto de mal uso de licencia
    Chile

    Médico que renunció a la vicepresidencia del Colmed es absuelto de mal uso de licencia

    El criterio de “no agresión”: por qué Kast descabezó a todo el ministerio del Deporte (y no solo a Duco)

    El mensaje de la ONU a la Suprema: los cuadernos de remoción por licencias “vulneran el debido proceso y la independencia”

    Cobre alcanza nuevo récord en medio de menores expectativas de producción en Chile
    Negocios

    Cobre alcanza nuevo récord en medio de menores expectativas de producción en Chile

    “You’ll Never Walk Alone”: Jeff Bezos ingresa como accionista minoritario en el Liverpool

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora
    Tendencias

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Francisco Riveros aborda su llegada al Mindep y la polémica salida de Duco: “Nos vamos a reunir a hacer un traspaso”
    El Deportivo

    Francisco Riveros aborda su llegada al Mindep y la polémica salida de Duco: “Nos vamos a reunir a hacer un traspaso”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    Estilo personalista, líos con el IND y mucho roce con sus colaboradores: los conflictos que sentenciaron a Natalia Duco

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori
    Mundo

    Paros por alza de combustibles y homicidios al alza: las complejas dos primeras semanas de gobierno de Keiko Fujimori

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026