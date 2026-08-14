Cobre alcanza nuevo récord en medio de menores expectativas de producción en Chile

Pese a la incertidumbre externa el precio del cobre, la principal exportación del país, retomó su rally alcista y anotó un nuevo máximo histórico.

La cotización al contado del metal cerró con un aumento de 1,82% a US$6,59 la libra en la Bolsa de Metales de Londres anotando un nuevo récord, tras la anterior marca de US$6,56 la libra anotada el 6 de agosto.

Con ello acumuló un incremento de 2,14%, mientras que el promedio anual llegó a US$6 la libra, un 39,28% superior al acumulado al mismo periodo de 2025.

“El precio fue impulsado por restricciones de oferta e inventarios ajustados, mientras la debilidad del mercado automotor y de crédito en China, frenaron la demanda. La menor inflación en Estados Unidos también dio soporte al precio”, dijo Cochilco en su informe semanal.

Al respecto precisó que el principal apoyo financiero vino de Estados Unidos. En la semana se conoció que el IPC de julio subió 0,1% mensual y 3,4% anual, mientras el índice de precios al productor (PPI) no registró variación mensual y bajó a 4,7% anual. Los datos redujeron las apuestas de una nueva alza de tasas en septiembre y favorecieron al cobre, aunque la inflación permanece sobre la meta de la Reserva Federal (2%).

Grandes mineras

En Chile, en tanto, Antofagasta Minerals redujo su guía de producción 2026 a un rango de entre 625 mil y 655 mil toneladas, tras la detención de Los Pelambres por lluvias extremas, mientras BHP anticipa una menor producción en Escondida por menores leyes, dice el informe.

Por el lado de la demanda China concentró las principales señales de debilidad. Las ventas domésticas de automóviles cayeron 21,1% interanual en julio y las ventas locales de vehículos eléctricos e híbridos enchufables bajaron 3,9%. Además, los nuevos préstamos bancarios en yuanes se contrajeron, anotando la mayor caída registrada; lo que refleja una débil demanda de crédito. Estas cifras aumentan la preocupación por el consumo final a los actuales niveles de precio.

Perspectivas

En cuanto a las expectativas a corto plazo el informe de Cochilco plantea que la próxima semana, el foco estará en comprobar si la moderación de la inflación estadounidense continúa reduciendo las expectativas de alza de tasas y si China revierte sus señales de debilidad.

La contracción del crédito y la caída del mercado automotor elevan el riesgo de una pausa en las compras a precios altos. En sentido contrario, nuevos descensos de inventarios en Londres o Shanghái mantendrían el soporte físico, precisa el documento.

En este contexto, añade, el sesgo de corto plazo sigue siendo favorable, aunque con menor margen para nuevas alzas, mientras que “el precio continúa respaldado por la estrechez física y las restricciones de oferta, incluidas las menores perspectivas de producción en Chile”.

Pero sostiene que la principal interrogante será si la demanda, especialmente en China, logra sostener los actuales niveles o si el mercado entra en una fase de consolidación.