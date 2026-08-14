Expertos afirman que invariabilidad tributaria se mantuvo “intacta” tras su paso por el TC

El gobierno valoró el resultado del Tribunal Constitucional (TC) a la invariabilidad tributaria, ya que mantuvo los aspectos centrales de la norma. Por lo mismo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, mostró su conformidad.

“La noticia increíblemente buena es cómo el Tribunal, reconociendo toda una historia -así supongo que estará en la sentencia- institucional de Chile, de muy de muy larga data en materia de invariabilidad, la ratifica en su decisión”, dijo la autoridad en conversación con T13Radio.

El fallo del TC “es inequívocamente satisfactorio”, agregó. El jefe de la billetera fiscal dijo que esta iniciativa tributaria es un elemento central de la megarreforma por cuanto es un elemento que busca dar certezas a los privados para atraer inversiones al país. “Y esa medida el Tribunal la ratificó en su integridad, prácticamente. Hay algunos detalles más bien menores, y eso nos tiene extremadamente contentos para estos efectos”, afirmó.

Con este paso, el proyecto mantiene intacto el llamado “corazón tributario”. Así lo refrendan varios tributaristas que fueron consultados por Pulso.

La abogada y socia fundadora de Fuensalida & Del Valle, Carolina Fuensalida, afirmó que “se aprobó la variabilidad en todos los términos más relevantes que tenía. Lo que no se acogió, es totalmente marginal y no cambia una diferencia al respecto del proyecto. Es una gran noticia, una tremenda razón para celebrar, ya que la invariabilidad tributaria es un atractivo enorme para inversionistas nacionales y extranjeros que pueden hacer una gran diferencia en la economía real”.

“La decisión del TC no cambia los aspectos centrales de la invariabilidad, las normas que no pasaron el filtro son accesorias al corazón del sistema y bastante marginales en el impacto”, indicó Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG Chile.

12 AGOSTO 2026 MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Loreto Pelegrí, social de PWC añadió que “la decisión del TC no modifica los elementos centrales de la invariabilidad tributaria. El tribunal validó la constitucionalidad del mecanismo en su esencia, es decir, la posibilidad de que inversionistas que cumplan determinados requisitos puedan celebrar contratos que otorguen estabilidad tributaria por períodos prolongados. Lo que se eliminó fueron ciertas normas accesorias que ampliaban o flexibilizaban su aplicación, particularmente aquellas relacionadas con proyectos conexos y ciertas facultades de extensión de plazos”.

Misma visión entrega, José Miguel Gazitúa, Socio de Tax & Leegal en Deloitte, planteó que “el Tribunal Constitucional modificó aspectos importantes, pero no el corazón del régimen. Lo esencial se mantiene: sobreviven los contratos de invariabilidad, los plazos de 10, 15 y 20 años, la protección respecto de la carga tributaria sobre la renta, el mecanismo aplicable tanto a inversionistas extranjeros como locales y, en minería, las protecciones asociadas al royalty, nuevos tributos mineros y patentes. Todo eso permanece vigente”.

Mientras que Andrés Martínez, socio líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG Chile, “la decisión del TC no cambia los aspectos centrales de la invariabilidad, las normas que no pasaron el filtro son accesorias al corazón del sistema y bastante marginales en el impacto.

Víctor Fenner, socio adjunto de Conocimiento en Políticas Tributarias de EY, apuntó que “lo único que el TC está haciendo es convertir el listado de posibles rubros o sectores económicos que pueden aspirar a la invariabilidad de uno abierto a uno taxativo y elimina la posibilidad de acoger proyectos conexos a la invariabilidad; es decir, proyectos no comprendidos explícitamente en el contrato de invariabilidad, pero que pertenecen a la misma unidad económica por interdependencia o funcionalidad”. Para el especialista, “nada de lo anterior toca sus elementos esenciales, sino que más bien introduce restricciones relativamente puntuales”.

Pablo Mahu Martínez, socio de Serrano Abogados y experto en Tributación Internacional suma argumentos: “Los aspectos centrales de la invariabilidad tributaria se mantienen intactos. El punto de un estatuto de invariabilidad tributaria es entregar certeza a los inversionistas por un cierto plazo y bajo ciertas reglas tributarias, eso no cambió. Lo único que cambió fueron frases específicas en ciertos párrafos y un tema relacionado con proyectos conexos”.

Y Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, mantiene esa misma línea de argumentación: “Son aspectos anexos y no centrales, los centrales es la invariabilidad de 10, 15 y 20 años, y por tanto eso fue aprobado en su totalidad”.

Corazón intacto

Los expertos también coinciden en que con este paso en el TC el llamado “corazón tributario” avanzó sin cambios.

“Con la decisión del TC, el llamado corazón duro de toda la mega reforma que incluye la reintegración, la baja del impuesto de primera categoría y la invariabilidad se mantienen intactos y se consolidan como los ejes centrales de las medidas de incentivos al crecimiento e inversión”, comentó Martínez.

Fenner, acotó que “el núcleo, alcance y objetivos de las normas tributarias del proyecto en efecto no se alteran”.