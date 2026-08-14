Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

Las guitarras de Foo Fighters vuelven a sonar en los estadios del mundo. El grupo de Dave Grohl salió a la carretera esta temporada con el Take Cover Tour, el que los traerá a Chile en 2027 para presentarse en el Parque Estadio Nacional el próximo 28 de febrero.

El jueves 13 se abrió la venta de entradas a nivel general para todas las localidades disponibles en el sistema Ticketmaster; cancha Frontal, Cancha General, las plateas Oriente, Poniente y Central, además de los tickets para movilidad reducida. Previamente, según pudo saber Culto, se vendió completo el stock de plateas disponibles para preventa. El recinto tiene una capacidad para aproximadamente 50.000 personas.

Esta será la cuarta presentación de la banda en Chile y la segunda en solitario; debutaron en 2012 con su recordado show en Lollapalooza Chile, volvieron en 2015 para tocar en la Pista Atlética del Estadio Nacional y en 2022 volvieron a ser uno de los cabezas de cartel de Lollapalooza, en lo que sería el último tour del baterista Taylor Hawkins, quien falleció en Colombia días después.

Foo Fighters

En esta ocasión los números de apertura serán los nacionales Adelaida (que esta temporada lanzaron su buen disco Superclub) y Aurora Voraz. Estos fueron elegidos por el equipo de la banda a partir de propuestas que les presentó la productora local DG Medios. Según se pudo saber, desde el management pidieron conocer las opciones con anticipación, para así sumarlos al cartel una vez anunciado el show en el país.

Este año, Foo Fighters arrancó sus presentaciones en enero y febrero, tocando en México, EE.UU., Australia, irlanda e Inglaterra. Luego, en abril y coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco Your Favorite Toy, siguieron con un nuevo tramo por norteamérica que arrancó en el Total Mortgage Arena de Bridgeport, Connecticut.

En el verano boreal volaron a Europa para un tramo en que visitaron Noruega, Suecia, Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Austria, Italia, España y Portugal. Luego regresaron a EE.UU. donde retomaron los shows en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá, el pasado 4 de agosto. El final oficial de la gira estadounidense será el 4 de octubre en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut.

Luego, ya hacia fines de este año, el grupo volará hacia Oceanía para una serie de fechas en Australia y Nueva Zelanda. Es desde ahí que se trasladarán a Sudamérica para sus presentaciones en Uruguay, Argentina, Perú y Chile.

En general, la crítica ha marcado una recepción favorable al directo del grupo. “Por muy grandes que sean los recintos, los Foo Fighters siguen logrando crear una intimidad y una familiaridad que perduran más de tres décadas después”, comentó el Toronto Sun sobre su reciente show en la ciudad canadiense.

Dave Grohl al frente de Foo Fighters en Lollapalooza 2022 Foto: Natalia Espina.

Los sets de casi tres horas están concentrados en los éxitos de la banda, fundamentalmente en temas de lo discos más exitosos como There Is Nothing Left to Lose, The Colour and the Shape y Wasting Light. Hay muy poco lugar para el material de You Favorite Toy, un disco correcto pero poco memorable. “El nuevo tema Of All People del reciente Your Favorite Toy sube la intensidad, pero aún no logra encontrar un lugar merecido en el corazón de muchos fans ocasionales. Saben cómo contrarrestarlo, eso sí”, apunta NME.

En los shows suelen dedicar el tema Aurora, de There Is Nothing Left to Lose (1999) al fallecido baterista Taylor Hawkins. También hay un segmento acústico, en un escenario B, en que suelen incluir Marigold, la canción que Grohl escribió en los días de Nirvana, como un guiño a los fans. Y asimismo, despliegan un medley de versiones de las bandas anteriores de cada miembro (No Use For A Name, Sunny Day Real Estate, The Germs).

Hay momentos emotivos. “Esta vez Grohl mostró un aprecio más profundo. Quizás se debió a la muerte de Hawkins o a la conmoción que sufrió en su vida personal tras admitir que había tenido un hijo fuera del matrimonio. O tal vez sea simplemente el paso del tiempo”, señaló el Toronto Times.

Por supuesto, no faltan los clásicos. Suelen arrancar con All My Life, para seguir con The Pretender y Times Like These. También tocan ineludibles como Stacked Actors, My Hero, This is a Call y Big Me. Y con un filo rockero que no decae. “Los Foo Fighters no han perdido lo que los hizo especiales”, apuntó el Toronto Times. “Siguen combinando un rock atronador, impulsado por la guitarra, con los estribillos melódicos que los convirtieron en una de las bandas más representativas del rock moderno”.