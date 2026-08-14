SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Foo Fighters vuelve a Chile: así es el show que Dave Grohl prepara para el Parque Estadio Nacional

    La banda estadounidense llegará en febrero de 2027 con su Take Cover Tour, en su segunda presentación en solitario en el país. El repertorio se concentra en sus grandes éxitos, incluye un homenaje a Taylor Hawkins y rescata incluso una canción de los días de Nirvana. Ya comenzó la venta de entradas.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Las guitarras de Foo Fighters vuelven a sonar en los estadios del mundo. El grupo de Dave Grohl salió a la carretera esta temporada con el Take Cover Tour, el que los traerá a Chile en 2027 para presentarse en el Parque Estadio Nacional el próximo 28 de febrero.

    El jueves 13 se abrió la venta de entradas a nivel general para todas las localidades disponibles en el sistema Ticketmaster; cancha Frontal, Cancha General, las plateas Oriente, Poniente y Central, además de los tickets para movilidad reducida. Previamente, según pudo saber Culto, se vendió completo el stock de plateas disponibles para preventa. El recinto tiene una capacidad para aproximadamente 50.000 personas.

    Esta será la cuarta presentación de la banda en Chile y la segunda en solitario; debutaron en 2012 con su recordado show en Lollapalooza Chile, volvieron en 2015 para tocar en la Pista Atlética del Estadio Nacional y en 2022 volvieron a ser uno de los cabezas de cartel de Lollapalooza, en lo que sería el último tour del baterista Taylor Hawkins, quien falleció en Colombia días después.

    Foo Fighters

    En esta ocasión los números de apertura serán los nacionales Adelaida (que esta temporada lanzaron su buen disco Superclub) y Aurora Voraz. Estos fueron elegidos por el equipo de la banda a partir de propuestas que les presentó la productora local DG Medios. Según se pudo saber, desde el management pidieron conocer las opciones con anticipación, para así sumarlos al cartel una vez anunciado el show en el país.

    Este año, Foo Fighters arrancó sus presentaciones en enero y febrero, tocando en México, EE.UU., Australia, irlanda e Inglaterra. Luego, en abril y coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco Your Favorite Toy, siguieron con un nuevo tramo por norteamérica que arrancó en el Total Mortgage Arena de Bridgeport, Connecticut.

    En el verano boreal volaron a Europa para un tramo en que visitaron Noruega, Suecia, Polonia, Alemania, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Austria, Italia, España y Portugal. Luego regresaron a EE.UU. donde retomaron los shows en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá, el pasado 4 de agosto. El final oficial de la gira estadounidense será el 4 de octubre en el Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut.

    Luego, ya hacia fines de este año, el grupo volará hacia Oceanía para una serie de fechas en Australia y Nueva Zelanda. Es desde ahí que se trasladarán a Sudamérica para sus presentaciones en Uruguay, Argentina, Perú y Chile.

    En general, la crítica ha marcado una recepción favorable al directo del grupo. “Por muy grandes que sean los recintos, los Foo Fighters siguen logrando crear una intimidad y una familiaridad que perduran más de tres décadas después”, comentó el Toronto Sun sobre su reciente show en la ciudad canadiense.

    Dave Grohl al frente de Foo Fighters en Lollapalooza 2022 Foto: Natalia Espina.

    Los sets de casi tres horas están concentrados en los éxitos de la banda, fundamentalmente en temas de lo discos más exitosos como There Is Nothing Left to Lose, The Colour and the Shape y Wasting Light. Hay muy poco lugar para el material de You Favorite Toy, un disco correcto pero poco memorable. “El nuevo tema Of All People del reciente Your Favorite Toy sube la intensidad, pero aún no logra encontrar un lugar merecido en el corazón de muchos fans ocasionales. Saben cómo contrarrestarlo, eso sí”, apunta NME.

    En los shows suelen dedicar el tema Aurora, de There Is Nothing Left to Lose (1999) al fallecido baterista Taylor Hawkins. También hay un segmento acústico, en un escenario B, en que suelen incluir Marigold, la canción que Grohl escribió en los días de Nirvana, como un guiño a los fans. Y asimismo, despliegan un medley de versiones de las bandas anteriores de cada miembro (No Use For A Name, Sunny Day Real Estate, The Germs).

    Hay momentos emotivos. “Esta vez Grohl mostró un aprecio más profundo. Quizás se debió a la muerte de Hawkins o a la conmoción que sufrió en su vida personal tras admitir que había tenido un hijo fuera del matrimonio. O tal vez sea simplemente el paso del tiempo”, señaló el Toronto Times.

    Por supuesto, no faltan los clásicos. Suelen arrancar con All My Life, para seguir con The Pretender y Times Like These. También tocan ineludibles como Stacked Actors, My Hero, This is a Call y Big Me. Y con un filo rockero que no decae. “Los Foo Fighters no han perdido lo que los hizo especiales”, apuntó el Toronto Times. “Siguen combinando un rock atronador, impulsado por la guitarra, con los estribillos melódicos que los convirtieron en una de las bandas más representativas del rock moderno”.

    Lee también:

    Más sobre:Foo FightersParque Estadio NacionalConciertosDave GrohlYour Favorite ToyAdelaidaIlan RubinMúsicaMúsica CultoLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: tribunal mantiene prisión preventiva de Mario Vargas y Eduardo Lagos

    Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    Arrau dice que habló con la ministra Chomali tras dudas por reforma constitucional en seguridad: “No tiene que ver directamente con salud”

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Expertos afirman que invariabilidad tributaria se mantuvo “intacta” tras su paso por el TC

    Lo más leído

    1.
    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    Un maestro insuperable: las cinco mejores películas de Alfred Hitchcock (y dónde verlas)

    2.
    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    3.
    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    4.
    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    Highway star: Ritchie Blackmore vuelve a tocar con Deep Purple después de 30 años

    5.
    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    6.
    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Cómo funcionará el comercio durante el feriado del 15 de agosto

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Arrau dice que habló con la ministra Chomali tras dudas por reforma constitucional en seguridad: “No tiene que ver directamente con salud”
    Chile

    Arrau dice que habló con la ministra Chomali tras dudas por reforma constitucional en seguridad: “No tiene que ver directamente con salud”

    Canciller descarta abandonar la Corte Penal Internacional tras fuerte llamado del jefe del Pentágono a aliados latinoamericanos

    Fiscalía concreta diligencias en tres divisiones de Codelco en indagatoria por sobrestimación en la producción

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción
    Negocios

    Multa contra inmobiliaria Moller y Pérez-Cotapos queda sin efecto por “demora excesiva” en el proceso de sanción

    Expertos afirman que invariabilidad tributaria se mantuvo “intacta” tras su paso por el TC

    CMF postergó norma que prohíbe a bancos dar crédito a sus directores y sociedades “aguas abajo” con voto disidente en el consejo

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora
    Tendencias

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz
    El Deportivo

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz

    En vivo: La Moneda realiza un nuevo cambio de gabinete tras la salida de Natalia Duco

    Con paso por Palestino y Santiago 2023: Francisco Riveros asume el Ministerio del Deporte

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”
    Cultura y entretención

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar
    Mundo

    El Papa León XIV pide priorizar la protección de los menores migrantes y llama a promover la reunificación familiar

    Aumentan a 285 las personas fallecidas por el terremoto 7,4 en Colombia

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón
    Paula

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026