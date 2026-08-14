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    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz

    Carepato brilló en el club argentino, que le reconoce su aporte después de que anunciara su retiro del fútbol.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marcelo Díaz, en su paso por Racing.

    Marcelo Díaz anunció su retiro del fútbol. A fin de año, el mediocampista, quien fue campeón de la Copa Sudamericana con la U y bicampeón de América con la Roja, colgará los botines. Aunque aún le queda tiempo para acumular algún hito, desde que hizo púbica su decisión de dejar la actividad el reconocimiento a su trayectoria se ha multiplicado.

    Carepato brilló, también en el extranjero. Lo recuerdan bien en el Basilea, el Hamburgo, el Celta, los Pumas de la UNAM y en Libertad, aunque la mayor valoración la alcanzó en Racing. En el club albiceleste, uno de los grandes del fútbol argentino, es considerado un ídolo.

    “Le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”: la sentida semblanza de Racing para despedir a Marcelo Díaz

    Enterado de su determinación, que dio a conocer a través de su cuenta en Instagram, el club de Avellaneda le dedica una sentida semblanza, a modo de diálogo. “Imaginen el futuro. Una conversación. Todo celeste y blanco. Un rostro que se cruza”, recrea, antes de comenzar a entregar pistas del personaje que la inspira y después de pedir un gesto que implica un máximo respeto. “Pongámonos de pie”, propone.

    La descripción que realizan de Díaz habla de sus virtudes. “Ese señor jugaba de cinco. Erraba un pase cada mil. Corría pero parecía que no se despeinaba. Siempre estaba solo para recibir y siempre encontraba bien parado al compañero”, detalla, antes de describir su paso por la institución.

    Marcelo Díaz escribió una sentida carta de despedida de Racing.

    “A mitad de 2018. Ya había ganado dos Copa América. Ya había jugado en Europa. Debutó el 24 de agosto de ese año contra Patronato. Ganamos 3 a 0. No me lo olvido más: tac, tac, tac, tac. Parecía un titiritero”, recapitula, respecto de su llegada.

    También resalta el hito que lo transformó en un jugador inolvidable, al referirse a su producción goleadora. “Uno solo y fue leyenda. El 9 de febrero de 2020. Empatábamos con Independiente en el Cilindro. Teníamos dos jugadores menos. Parecía que se nos venía la noche. Lo de la gente fue una locura. Lo de los jugadores, también. Iban 41 del segundo tiempo. Y el tipo, con lo que le quedaba de cuerpo, se mandó al área de enfrente. Esperó a que le llegara la pelota. Y vio lo que nosotros deseábamos ver pero no podíamos ver; lo que ellos temían pero tampoco podían ver: vio un caño para hacer un gol”, consigna el relato.

    Títulos y un agradecimiento eterno

    El recuerdo habla de títulos y del impacto que produce el anuncio del adiós. “Dos veces en el mismo año. En la última, contra Tigre en Mar del Plata, casi desgarrado, la rompió toda. Ese tipo nos hizo muy felices. El 13 de agosto de 2026, le avisó al mundo que esa iba a ser su última temporada como futbolista profesional. Odié al tiempo por un momento. Pero la vida es así”, plantea un resignado narrador.

    Finalmente, aunque quedaban pocas dudas, descubre la identidad del homenajeado. “Marcelo Díaz. El Chelo. Y le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”, concluye.

    Más sobre:Marcelo DíazRacingUniversidad de ChileLa UFútbolFútbol Nacional

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