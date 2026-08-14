Centro Cultural La Moneda presenta nueva exposición que conmemora los 100 años de los parques nacionales en Chile

El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, en la Región de Los Lagos, es el más antiguo de Chile. Fue creado el 17 de agosto de 1926 y este año se cumple un siglo de ese hito. En ese marco, el Centro Cultural La Moneda presenta la exposición Casa común. 100 años de Parques Nacionales.

Con la curatoría de Catalina Ossa Holmgren, la muestra presenta un recorrido sobre la conservación ambiental del país en los últimos cien años, comenzando con la creación del primer parque nacional.

“Buscamos que la exposición permita comprender estos cien años a través de algunos momentos de su historia, de su dimensión territorial y de la mirada que propone una obra de arte ”, señaló la curadora.

Mirla Carrasco, primera mujer guardaparque de Chile © CONAF

La exposición invita a reflexionar sobre el valor de estos entornos, a través de una línea de tiempo; un mapa de áreas protegidas y ecosistemas; y una instalación audiovisual y sonora titulada Respirar. Diálogo con la Naturaleza, creada por Denise Lira-Ratinoff y Patricio Aguilar Díaz.

La directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda, Alejandra Valenzuela, señaló que “Casa común nos convoca a mirar los parques nacionales no solo como paisajes que pueden admirarse, sino como un patrimonio que se hereda y se cuida entre generaciones ”.

“Esta exposición nos recuerda que la naturaleza también es un territorio común que solo se sostiene si lo cuidamos. La cultura, en este sentido, puede aportar a proyectar un futuro más consciente a partir de este tipo de instancias y contenidos”, indicó.

Saltos del Petrohue, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales © CONAF

La exposición se enmarca en la alianza entre el Centro Cultural La Moneda, The Pew Charitable Trusts y el Programa Austral Patagonia, materializada en la Galería Áreas Protegidas de Chile.

El director del proyecto de The Pew Charitable Trusts en Chile, Francisco Solís Germani, destacó que esta muestra “es una invitación a mirar hacia el futuro. Las áreas protegidas son fundamentales para conservar la biodiversidad y los ecosistemas del país, y el desafío de las próximas décadas será asegurar que cuenten con una protección y gestión efectiva, con un financiamiento adecuado a largo plazo”.

Celebración primera del Día Nacional del Guardaparque © CONAF

La exposición cuenta con la colaboración del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; y el Ministerio de Agricultura, mediante la Conaf; por medio del Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile.