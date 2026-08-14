Ojos de la llave: el gesto del ministro García a Escalona y el round entre los senadores Moreira y Urrutia

1. La pausa de García Ruminot: el gesto del ministro de Kast en homenaje a Escalona

Este jueves, el Partido Socialista organizó un homenaje a Camilo Escalona, secretario general de la colectividad y expresidente del Senado, quien atraviesa un complejo momento de salud producto de un agresivo cáncer. La instancia también tenía como objetivo recaudar fondos para ayudarlo a costear su tratamiento.

Así, en la Confitería Torres de la Alameda, entre los asistentes apareció el actual ministro de la Segpres, José García Ruminot.

El secretario de Estado llegó hasta el encuentro para hablar de con quien compartió durante años en la Cámara de Diputados y el Senado, aunque desde veredas políticas opuestas. Y fue precisamente sobre esas diferencias que habló el ministro.

“Hoy Camilo está enfrentando uno de esos momentos difíciles”, comenzó García Ruminot.

Y agregó: “Creo que precisamente en momentos como este corresponde dejar por un instante las diferencias políticas a un lado y recordar algo mucho más importante: antes que adversarios, somos personas. Antes que representantes de partidos distintos, somos compatriotas”.

El titular de la Segpres explicó así su presencia en el homenaje: “Por eso quise estar aquí. Para acompañar a Camilo, para expresarle mi cariño y mi respeto, y para desearle mucha fuerza en este momento”.

También recordó los años en que ambos compartieron el Congreso. “Camilo, hemos recorrido caminos políticos distintos, pero durante muchos años esos caminos se cruzaron en la Cámara de Diputados y en el Senado. Nos tocó discutir, acordar, ganar algunas veces y perder otras”, señaló.

Y agregó una reflexión sobre lo que queda después de los años de trayectoria política compartida: “Después de tantos años, lo que finalmente queda no son solamente esas diferencias. Queda el respeto construido en el tiempo, quedan los recuerdos y queda también el afecto”.

García Ruminot cerró su intervención, con un mensaje más personal: “Esta noche somos muchos los que queremos que sientas ese cariño. Que sepas que tienes amigos y antiguos colegas que te acompañan, que están pensando en ti”.

“Un abrazo grande, querido Camilo. Mucha fuerza para ti y para tu familia”, dijo el ministro, antes de agradecerle “por tantos años compartidos al servicio de Chile”.

Una pausa, al menos por una noche, en las diferencias entre el oficialismo y el PS.

2. El exsubsecretario Araos volvió a la UDD

Antes de ser convocado para asumir como subsecretario de Ciencia, Rafael Araos trabajaba como profesor en la Universidad de Desarrollo. Y ahora, hace un mes está de regreso en esa casa de estudios tras su bullada salida del gobierno y el quiebre con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Desde su retorno, Araos retomó todos los proyectos que había dejado pendientes y se desempeña como profesor asociado de las facultades de Medicina y de Gobierno. Además, desde el 3 de agosto también es parte del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la UDD, organismo creado por Paula Daza una vez que terminó el segundo mandato de Sebastián Piñera y, con ello, su labor como subsecretaria de Salud Pública.

Rafael Araos alcanzó a participar de distintas actividades en su breve periodo como Subsecretario de Ciencias.

Fue justamente durante esa administración que Daza y Araos coincidieron, la primera como subsecretaria y el segundo como jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal.

3. Jacir abre las puertas de la Centro Norte

Bajo el mando del exfiscal regional Xavier Armendáriz la Fiscalía Centro Norte casi no existía en las redes sociales. Para nadie en el Ministerio Público es un misterio que el estilo de Armendáriz era reacio a ese mundo y miraba con distancia las comunicaciones.

Pero tras su salida, y la llegada del fiscal regional Francisco Jacir, las cosas cambiaron. Esta semana, de hecho, estrenó su nueva cuenta de Instagram, iniciativa que se enmarca en las acciones que ha diseñado Jacir para cumplir uno de los lineamientos que se fijó cuando asumió en el cargo: acercar la institución a la comunidad.

Por medio de dicho canal, como explicó el persecutor al día en que lanzaron su cuenta, esperan disponer información útil para la ciudadanía, orientaciones sobre servicios, recomendaciones y detalles sobre el trabajo que realizan a diario.

Según agregó Jacir, ahí también informarán sobre causas dé relevancia y de interés público. “Siempre con responsabilidad, transparencia y respeto por las investigaciones”, recalcó el persecutor regional.

De acuerdo con funcionarios, esta no será la única iniciativa comunicacional que se implementará bajo la gestión del abogado, sino que también trabajan en otros hitos.

4. “Presidente, ¿por qué no cierra la boca pa’ poder hablar yo?”: el round de Moreira y Urrutia en la sesión del Senado

Una aparente confusión del presidente del Senado, Iván Moreira (UDI), al momento de dar la palabra en la sesión de sala del Senado, desnudó una fuerte pugna que existe entre algunos parlamentarios de la derecha en relación a la figura de Augusto Pinochet y del periodo de la dictadura.

El gremialista le concedió el uso de la palabra a Ignacio Urrutia (republicano) para que interviniera en el debate de los vetos presidenciales en la megarreforma económica del gobierno. Sorprendido, el republicano le dijo: “No se preocupe, voy a hablar igual”, lo que incomodó a Moreira, que le preguntó a Urrutia si tenía un problema con él.

07.05.2026 Iván Moreira - Senador de la República de Chile por Circunscripción 13, Región de Los Lagos Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

“Sí, yo estoy extramadamente molesto contra usted, presidente”, le respondió a Moreira, quien a su vez le pidió no ventilar los problemas políticos del sector en una sesión del Senado.

10 Agosto 2026 Entrevista a Ignacio Urrutia, Senador Foto: Andres Perez Andres Perez

En medio de los intentos del senador UDI por bajar los ánimos, Urrutia elevó el tono. “Presidente, ¿por qué no cierra la boca pa’ poder hablar yo?”, causando reacciones de sorpresa al interior del hemiciclo.