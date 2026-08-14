Dirigentes UDI transmiten malestar a Alessandri por declaraciones de Longueira y su veto contra Hoffmann

El miércoles, a las 8:00 horas, algunos de los principales liderazgos de la UDI compartieron un desayuno en la sede del partido. El ánimo no era el mejor. En la colectividad impactaron los dichos de Pablo Longueira, quien, en conversación con Tolerancia Cero, se refirió a la conformación de la lista de consenso que pretende llegar a la directiva, con Jorge Alessandri, como candidato a presidente, y con él, como la carta para la secretaría general.

El exsenador sinceró: “No (me gustaría que María José Hoffmann estuviera en la lista). No aporta a lo que queremos hacer con Jorge”. Argumentó que tiene una mala evaluación política de ella, quien actualmente se desempeña como vicepresidenta de la UDI.

“Mire lo que pasó en la Quinta Región. Ella, como secretaria general (cargo que ostentó anteriormente), se consiguió el cupo para ser la candidata a gobernadora. ¿Y qué quedó en la UDI en la región? Tenemos un consejero regional, esa es la UDI en la Quinta Región, y nadie responde", fundamentó.

Sus palabras fueron un tema obligado en el desayuno, del que participaron Hoffmann, Alessandri, Guillermo Ramírez, Juan Antonio Coloma, el senador Javier Macaya, los diputados Eduardo Cretton y Constanza Hube, entre otros.

Un comentario que se hizo en esa mesa fue que en el partido no se pueden aceptar vetos como el impuesto por Longueira. En esa línea, varios de los presentes hicieron ver su molestia por los dichos del exsenador. Pero, sobre todo, por haber puesto en duda la conformación de una lista de unidad.

“Con Alessandri vamos a levantar una lista de común acuerdo (...), y el que quiere, compite, pero no una lista de consenso”, dijo Longueira en Tolerancia Cero.

En parte del partido nunca hubo un completo convencimiento sobre que Longueira fuera una buena carta para la secretaría general. Los cuestionamientos públicos que ha hecho en contra del gobierno de José Antonio Kast fueron una primera alerta roja. Pese a eso, este grupo se calló las críticas para favorecer la unidad de la colectividad.

Por lo mismo, causó sorpresa que justamente él sea quien hoy divida a la UDI de esta forma. En el partido temen que, una vez que asuma la secretaría general de la colectividad, continúe con sus críticas al gobierno y abra flancos constantemente.

Entre los más críticos de su figura cuestionan que él se haya postulado como presidente y se propusiera juntar firmas, y luego cambiara de opinión y se acercara al presidente de la Cámara para consolidar una dupla con el respaldo mayoritario de la colectividad, y que aún así opte por vetar a una de las vicepresidentas y poner en duda la lista de unidad.

Tras el desayuno, Alessandri decidió intervenir. En su cuenta de Instagram, el presidente de la Cámara publicó un video en que sostuvo: “No vamos a aceptar ningún veto en la próxima directiva que esperamos presidir el próximo año. Vamos a conformar una muy buena lista, que los va a dejar a todos muy entusiasmados y con muchas ganas de trabajar por Chile (...). Se viene una buena UDI”.

Los presentes en el encuentro aseguran que al diputado no se le pidió publicar ese video, sino que lo hizo por decisión propia. Valoran el gesto: ven necesario rayar la cancha a Longueira desde ya para que una lista de consenso con él como secretario general pueda prosperar. Sobre todo, al pensar que se trata de un cargo de primera línea política, que, a menudo, participa de reuniones en La Moneda y que, en ocasiones, reemplaza al presidente de la colectividad.

Al margen de la incomodidad por Longueira, en la UDI también resienten la conducta de la excandidata Evelyn Matthei, quien, desde que quedó quinta en las elecciones del año pasado, ha aprovechado sus apariciones públicas para cuestionar distintos aspectos del gobierno de Kast.

El jueves, en un evento en la Universidad Católica, la exalcaldesa planteó que “lo que estamos viendo es lo mismo que vivimos con el gobierno anterior. Llegan de un extremo y se empiezan a dar cuenta de que necesitan gente más de centro (...). Aquí están algunos de los nuestros (en referencia a Chile Vamos) en este gobierno. Pero el objetivo (de republicanos) sigue siendo destruirlos”.

La exabanderada profundizó: “Los usan (a Chile Vamos) porque en el gobierno los necesitan, pero que no les quepa duda que no van a ir en una misma coalición en las próximas elecciones y que los van a tratar de destruir a la centroderecha”.

“Chile Vamos terminó de morir con la derrota de Matthei. No la juzgo a ella por aferrarse todavía a su existencia, pero a nosotros nos corresponde poner toda la energía posible para armar algo nuevo hacia el futuro que permita a la derecha tener más que solo cuatro años de gobierno”, le respondió el diputado Ricardo Neumann (UDI).