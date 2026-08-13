El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C (Coalición contra los Carteles de las Américas), convirtiéndose en el miembro número 19, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Pete Hegseth, jefe del Pentágono, durante una reunión de la coalición en Ciudad de Panamá.

Desde el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el ahora expresidente Gustavo Petro.

Washington ha expresado al Gobierno de De la Espriella apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado anunció previamente que tiene dispuesto destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

El paquete, asegura Washington, contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.