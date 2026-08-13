Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group

La ruta de Abra Group para absorber a la chilena Sky Airline está llegando al final del recorrido. Las compañías recibieron el visto bueno este jueves de la autoridad de libre competencia peruana para poder concretar la operación, uno de los últimos pasos que tenían pendientes.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) había iniciado la segunda fase del procedimiento de evaluación previa de la operación de concentración empresarial en marzo de este año. Esto, luego de identificar potenciales efectos restrictivos a la competencia de carácter horizontal en las rutas Lima-Miami y Cuzco-Miami.

Indecopi finalmente aprobó la transacción, la cual ya había recibido el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) de Brasil.

“Tras la aprobación de Indecopi, ambas compañías están ahora enfocadas en completar los pasos restantes necesarios para formalizar y ejecutar el acuerdo prontamente. Ambas empresas mantienen su compromiso con el proceso y continúan trabajando de manera constructiva para alcanzar el objetivo”, explicó Abra en un comunicado.

Sky ahora dejará de ser de propiedad de la familia Paulmann Mast, y formará parte del conglomerado internacional de aerolíneas que incorpora también a Avianca y Gol. Con la absorción de Sky, Abra logra rellenar el vacío en el mapa de América Latina donde no operaba (Chile y Perú). El grupo ya figura como uno de los actores más relevantes en otros mercados.

“Se espera que el acuerdo sobre el que se está trabajando, fortalezca la conectividad en América Latina, amplíe las opciones de viaje para los clientes y contribuya a una mayor integración de la región”, dice Abra.

“Las compañías compartirán oportunamente información adicional sobre los próximos avances del proceso, de conformidad con las obligaciones regulatorias y contractuales aplicables”, concluye el comunicado.