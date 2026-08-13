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    El Deportivo

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    Después de la información publicada por El Deportivo, que da cuenta de una jornada festiva que incluyó asado y karaoke, en Palacio la convocaron a una reunión.

    Por 
    Christian González
     
    Rocío Latorre
    Natalia Duco. Luis Quinteros/Aton

    Después de la información publicada por El Deportivo, que da cuenta de la respuesta de la ministra del Deporte, Natalia Duco, a la denuncia que llegó a la Contraloría General de la República, por el posible mal uso de un vehículo fiscal, La Moneda llamó a la máxima autoridad de la actividad física a Palacio.

    La citación se dio en medio del malestar que generó en la casa de gobierno la respuesta que entregó a Duco al órgano fiscalizador. En el escrito, la secretaria de Estado argumentó que se trató de una reunión de trabajo y que por eso que justificaba el uso de esos recursos. Sin embargo, el video publicado por El Deportivo complicó esa versión, ya que se da cuenta de un festejo que incluyó asado, karaoke y bebidas.

    La versión

    El Deportivo pudo acceder al contenido de ese oficio en el que se explican las situaciones consultadas, que en definitiva, detonaron la molestia en el gobierno. “Mediante el presente, cumplo con dar respuesta al oficio del antecedente, a través del cual se ha solicitado a esta Secretaría de Estado evacuar informe respecto de una denuncia efectuada en contra de la Ministra del Deporte, doña Natalia Duco Soler”, comienza señalando el documento firmado por el subsecretario Andrés Otero.

    En primer término, explica que el 28 de julio, mediante un oficio ordinario, “el Instituto Nacional de Deportes de Chile dio respuesta a lo referente a la beca Proddar concedida a la autoridad ministerial, señalando, en síntesis, que la misma fue pagada de conformidad con el régimen mensual aplicable, registrándose como último pago el efectuado el 12 de enero de 2026, correspondiente al período diciembre de 2025, esto es, con anterioridad al anuncio público de su designación como ministra, acaecido el 20 de enero de la misma anualidad”.

    “Asimismo, el servicio precedentemente individualizado hizo presente que no existen antecedentes que hagan procedente exigir un reintegro de fondos por supuestos pagos indebidos asociados a la referida beca otorgada a la Secretaria de Estado”, aclara.

    El informe también aborda la utilización de un vehículo fiscal el 23 de abril: “Es necesario señalar que, como consta en bitácora del vehículo institucional (...), en dicha jornada la Secretaria de Estado se trasladó a una reunión de trabajo sostenida con ambos gabinetes ministeriales en el domicilio particular de una exservidora a honorarios de esta Cartera Ministerial”.

    “De esta manera, la ministra del Deporte ha dado cabal cumplimiento al artículo 2° del Decreto Ley N°799, de 1974 y la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 49.718, de 2008 y 10.356, de 2018, que dispone que los vehículos estatales ‘solo pueden ser utilizados para el cumplimiento de funciones inherentes a los fines institucionales, estando absolutamente prohibido su uso en cometidos particulares o ajenos al servicio al cual pertenecen’”, añade el texto.

    En Palacio transmiten que la respuesta de Duco la dejó en una posición compleja, ya que no condice con lo que realmentó pasó. Por lo mismo, según algunas versiones de gobierno, fue convocada por el Segundo Piso para que entregue detalles del escrito y de lo que ocurrió.

    Sin embargo, en el Ejecutivo dicen que la titular de Deportes acumula muchas controversias y que esta sería la gota que “rebasó el vaso”.

    Más sobre:Natalia DucoMindepDucoJosé Antonio Kast

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