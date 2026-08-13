SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Empresas Copec mejora sus resultados impulsados por sector energía

    En los primeros seis meses del año las ganancias sumaron US$712 millones, lo que representó un alza de 63%, y los ingresos aumentaron 17,2% a US$17.097 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Empresas Copec mejora sus resultados impulsados por sector energía.

    Empresas Copec, el holding controlado por el grupo Angelini, mejoró sus resultados impulsados por el favorable desempeño de sus negocios en el sector energía.

    La compañía reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en el segundo trimestre tuvo utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$440 millones, superiores en 93% a las de igual periodo de 2025, mientras que los ingresos se incrementaron en 28,8% a US$9.246 millones.

    “La utilidad trimestral se explica tanto por el mayor resultado operacional como por el no operacional, relacionados con el buen desempeño del negocio de energía y la venta de activos forestales realizada por Arauco en el período, respectivamente”, dijo la compañía en un comunicado.

    Así, en el primer semestre las ganancias sumaron US$712 millones, lo que representó un alza de 63%, y los ingresos aumentaron 17,2% a US$17.097 millones.

    Respecto al incremento en las utilidades del primer semestre la compañía dijo que se debió a “una mejora en el sector energía, lo que fue parcialmente compensado por menores resultados operacionales en el sector forestal”.

    La empresa informó un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones)  ajustado semestral de US$1.917 millones, un 20,7% superior al primer semestre de 2025. “Entre abril y junio, el indicador alcanzó los US$1.037 millones, cifra alta en términos históricos, un 30,1% por sobre el segundo trimestre del año previo”, agregó.

    El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, señaló que “estos resultados demuestran, una vez más, la solidez y diversificación estratégica de nuestro portafolio. El buen desempeño del sector energía y el aporte de minería permitieron compensar un negocio forestal que continúa desafiado, mostrando el valor de contar con una plataforma productiva y comercial balanceada en términos de mercados, geografías y ciclos económicos”.

    Sectores

    La empresa precisó que en el sector forestal, en el primer semestre Arauco anotó una baja en su resultado operacional, fundamentalmente por una menor ganancia bruta, asociada a mayores costos de venta y menores precios de celulosa, además de mayores costos de distribución, lo que fue parcialmente compensado con un incremento en los volúmenes de venta en celulosa y un mejor desempeño en paneles.

    Añadió que el mayor resultado operacional en energía se explica por el mejor desempeño de Copec, principalmente por un margen industrial más favorable, un efecto positivo asociado a la revalorización de inventarios y un mejor rendimiento de Terpel y del negocio de lubricantes.

    Asimismo, indicó que Abastible registró un resultado operacional superior al del año anterior, debido principalmente al mejor desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia, Perú y Ecuador, compensado parcialmente por un menor resultado en España y Portugal.

    Proyecto Sucuriú en Brasil

    En la entrega de resultados, Empresas Copec se refirió al avance del proyecto Sucuriú, de la filial Arauco en Brasil, que ya alcanza un 74,4%, ubicándose 6,3 puntos porcentuales adelantado con respecto al cronograma, y cuya puesta en marcha está prevista para el cuarto trimestre de 2027.

    “Sucuriú es un proyecto profundamente transformador para Arauco, en escala y eficiencia. Con una capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas anuales, permitirá fortalecer significativamente su posición global mediante una instalación de clase mundial, altamente competitiva y con sólidos fundamentos económicos”, enfatizó Navarro.

    Entre los avances del período, la empresa destacó el izamiento del domo de vapor de la caldera de recuperación, con más de un mes de anticipación respecto del plan original, y la puesta en servicio de la línea de transmisión eléctrica de 230 kV, completada cerca de dos meses antes de lo previsto.

    Más sobre:Empresas CopecCopecAraucoGrupo Angelini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Gobierno define a nuevo secretario ejecutivo para la Comisión Nacional de Energía

    Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos

    Gobierno concluye desalojo de toma en San Antonio y asegura que operativo “va a seguir” en otras regiones

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group

    Lo más leído

    1.
    Estados Unidos acusa a Chile de ser parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    Estados Unidos acusa a Chile de ser parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

    2.
    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    3.
    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    Ganancias del brazo minero del grupo Luksic se disparan a junio y paga al Estado más de US$ 920 millones en impuestos

    4.
    Inmobiliaria Nueva Costanera compra al Grupo Patio terreno en Vitacura en más de US$ 17 millones

    Inmobiliaria Nueva Costanera compra al Grupo Patio terreno en Vitacura en más de US$ 17 millones

    5.
    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    Corte Suprema revoca decreto del Minsal que obligaba a exhibir “evita su consumo” en publicidad de alimentos con sellos

    6.
    Competencia para Starlink: Subtel confirma llegada de internet satelital Amazon Leo para el 2027

    Competencia para Starlink: Subtel confirma llegada de internet satelital Amazon Leo para el 2027

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    El próximo eclipse se podrá ver en Chile: ¿Cuándo será el evento astronómico?

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales
    Chile

    Operación “Imperio de Ámsterdam” deja 72 detenidos tras desbaratar red de tráfico de drogas a través de dispensarios medicinales

    Gobierno concluye desalojo de toma en San Antonio y asegura que operativo “va a seguir” en otras regiones

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Gobierno define a nuevo secretario ejecutivo para la Comisión Nacional de Energía
    Negocios

    Gobierno define a nuevo secretario ejecutivo para la Comisión Nacional de Energía

    Empresas Copec mejora sus resultados impulsados por sector energía

    Perú da visto bueno a la absorción de Sky Airline por parte de Abra Group

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    IKEA PS llega a Chile con clásicos y nuevas soluciones de diseño para el hogar

    A qué hora comienza la lluvia hoy en Santiago, según el pronóstico

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal
    El Deportivo

    La Moneda cita a Duco en medio de malestar por su respuesta a la Contraloría ante denuncia de mal uso de auto fiscal

    El Campanil ficha a Rogelio Funes Mori, quien le arrebató el título de goleador histórico del Monterrey a Humberto Suazo

    El Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17 entra en la recta final y las Guerreras Rojas juegan en San Felipe

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView
    Tecnología

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano
    Cultura y entretención

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Anttonias presenta el primer adelanto de su nuevo disco

    Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos
    Mundo

    Bolivia y Brasil lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos

    El jefe del Pentágono asegura que De la Espriella autorizó “operaciones militares conjuntas” en Colombia

    Las dudas que plantea la partida de la vocera de la Casa Blanca a tres meses de las elecciones de mitad de mandato

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo