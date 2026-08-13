Empresas Copec mejora sus resultados impulsados por sector energía.

Empresas Copec, el holding controlado por el grupo Angelini, mejoró sus resultados impulsados por el favorable desempeño de sus negocios en el sector energía.

La compañía reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en el segundo trimestre tuvo utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora por US$440 millones, superiores en 93% a las de igual periodo de 2025, mientras que los ingresos se incrementaron en 28,8% a US$9.246 millones.

“La utilidad trimestral se explica tanto por el mayor resultado operacional como por el no operacional, relacionados con el buen desempeño del negocio de energía y la venta de activos forestales realizada por Arauco en el período, respectivamente”, dijo la compañía en un comunicado.

Así, en el primer semestre las ganancias sumaron US$712 millones, lo que representó un alza de 63%, y los ingresos aumentaron 17,2% a US$17.097 millones.

Respecto al incremento en las utilidades del primer semestre la compañía dijo que se debió a “una mejora en el sector energía, lo que fue parcialmente compensado por menores resultados operacionales en el sector forestal”.

La empresa informó un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado semestral de US$1.917 millones, un 20,7% superior al primer semestre de 2025. “Entre abril y junio, el indicador alcanzó los US$1.037 millones, cifra alta en términos históricos, un 30,1% por sobre el segundo trimestre del año previo”, agregó.

El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, señaló que “estos resultados demuestran, una vez más, la solidez y diversificación estratégica de nuestro portafolio. El buen desempeño del sector energía y el aporte de minería permitieron compensar un negocio forestal que continúa desafiado, mostrando el valor de contar con una plataforma productiva y comercial balanceada en términos de mercados, geografías y ciclos económicos”.

Sectores

La empresa precisó que en el sector forestal, en el primer semestre Arauco anotó una baja en su resultado operacional, fundamentalmente por una menor ganancia bruta, asociada a mayores costos de venta y menores precios de celulosa, además de mayores costos de distribución, lo que fue parcialmente compensado con un incremento en los volúmenes de venta en celulosa y un mejor desempeño en paneles.

Añadió que el mayor resultado operacional en energía se explica por el mejor desempeño de Copec, principalmente por un margen industrial más favorable, un efecto positivo asociado a la revalorización de inventarios y un mejor rendimiento de Terpel y del negocio de lubricantes.

Asimismo, indicó que Abastible registró un resultado operacional superior al del año anterior, debido principalmente al mejor desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia, Perú y Ecuador, compensado parcialmente por un menor resultado en España y Portugal.

Proyecto Sucuriú en Brasil

En la entrega de resultados, Empresas Copec se refirió al avance del proyecto Sucuriú, de la filial Arauco en Brasil, que ya alcanza un 74,4%, ubicándose 6,3 puntos porcentuales adelantado con respecto al cronograma, y cuya puesta en marcha está prevista para el cuarto trimestre de 2027.

“Sucuriú es un proyecto profundamente transformador para Arauco, en escala y eficiencia. Con una capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas anuales, permitirá fortalecer significativamente su posición global mediante una instalación de clase mundial, altamente competitiva y con sólidos fundamentos económicos”, enfatizó Navarro.

Entre los avances del período, la empresa destacó el izamiento del domo de vapor de la caldera de recuperación, con más de un mes de anticipación respecto del plan original, y la puesta en servicio de la línea de transmisión eléctrica de 230 kV, completada cerca de dos meses antes de lo previsto.